Weiterhin Interesse an politischer Arbeit

Nach einer familiär und beruflich bedingten Auszeit kehrt Konstantin Großmann in die Kommunalpolitik zurück. Er habe die Bereitschaft signalisiert, eine führende Rolle innerhalb der CDU zu übernehmen, um den Generationswechsel einzuleiten, bestätigt der 34-Jährige unserer Zeitung. Die Parteifreunde haben dieses Vorhaben unterstützt und ihn einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt.

Großmann baut auf ein verjüngtes Vorstandsteam, das nicht nur den Altersdurchschnitt auf 40 Jahre senkt. Hinzu kommt, dass die Ortsteile im Vorstand mit insgesamt vier Beisitzern stärker repräsentiert werden. Auch das ist ein Anliegen des Vorsitzenden. „Wir wollen unsere Kinderfastnacht außer in Biblis jetzt auch in Nordheim anbieten. Für Wattenheim planen wir einen Neubürgerempfang“, berichtet Großmann. „Es ist wichtig, dass wir wegkommen von der Politikverdrossenheit.“ Umso mehr freuen ihn Reaktionen auf seine Wahl. „Einige Leute haben mir schon gesagt, dass sie jetzt Interesse haben, in der Politik mitzumachen.“

Bei der Kommunalwahl im Jahr 2021 komme er als CDU-Vorsitzender gerne auf solche Angebote zurück. Großmann will selbst wieder in die Gemeindevertretung und weitere Interessenten für eine Mitarbeit in den politischen Gremien gewinnen. Dabei zählt er auch auf seine Beisitzer. Der 34-jährige war in seiner Zeit als Gemeindevertreter Mitglied des Jugend-, Kultur- und Sportausschusses und stellvertretender Vorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss.

Der Vater dreier Kinder ist von Beruf Lehrer und derzeit an die Hessische Lehrkräfteakademie in Wiesbaden abgeordnet. Während seiner parlamentarischen Pause gehörte Großmann weiterhin zum CDU-Vorstand.

Die bisherige, langjährige CDU-Vorsitzende Johanna Iovine (Bild) hat schon vor der Bürgermeisterwahl im Oktober darüber nachgedacht, ihr Amt an der Parteispitze aufzugeben. Als der von den Christdemokraten unterstützte Amtsinhaber Felix Kusicka die Wahl verlor, „war dies das letzte Quäntchen“, sagt Johanna Iovine. Sie habe schon seit einiger Zeit neue, berufliche Herausforderungen. Deshalb müsse sie Prioritäten setzen. „Aber mein Mandat in der Gemeindevertretung behalte ich.“ Sie möchte sich weiterhin politisch engagieren. Zum jetzigen Zeitpunkt könne sie sich vorstellen, bei der nächsten Kommunalwahl wieder anzutreten. „Wenn das gewünscht wird, bin ich dazu bereit“, sagt sie mit Blick auf das Votum der Partei und der Bürgerschaft. ps (Bild: Nix/A)

