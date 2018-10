Weitreichende Entscheidung

Zum Thema Abwasserentsorgung durch die KMB:

Ich vermisse in den Statements die Kehrseite der Medaille, also ganz klar die Erklärung, ob es für den Verbraucher und Kunden zukünftig letzendlich doch teurer werden wird, denn auch diese Firma muss gesetzliche Vorschriften erfüllen. Investitionsstau ausgleichen, modernisieren, Mängel beseitigen, Personalschlüssel einhalten. Dass diese Entscheidung zunächst eine Entlastung des Gemeindehaushaltes darstellt, bedarf keiner weiteren Erklärung. Aber die Frage, ob man sich hier nicht in seinen eigenen Entwicklungsmöglichkeiten einschränkt, hätte für mich noch Klärungsbedarf. Die Firma KMB ist zudem Dienstleister für viele kommunale Aufgaben wie zum Beispiel Abwasserentsorgung, Bauhofdienste, Fuhrpark, Straßenreinigung und Friedhofsdienste.

Dies wirft für mich zwangsläufig die Frage auf, was dann wohl als Nächstes den Gemeindehaushalt entlastet und den Endverbraucher gegebenenfalls mehr belastet.

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018