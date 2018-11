Welthits am laufenden Band

Biblis.Die Idee ist keineswegs neu, aber für gewöhnlich ein Garant für Erfolg: Fasse die Hits bekannter Musicals effektvoll zusammen und genieße den Beifall der meist begeisterten Fans. Doch so glatt diese Formel normalerweise aufgeht – die „Musical Company“ beweist bei ihrem Gastspiel im Bürgerzentrum Biblis, dass solch ein Rezept nicht immer gelingt.

Die Schwierigkeiten waren schon in den ersten Minuten für die gut besetzten Reihen spürbar. Als Hauptproblem stellte sich die Dramaturgie heraus. Denn statt sich in ihrem Programm auf ein paar handverlesene Musicals zu beschränken, ließen Peter Kühn, Anita Vidovic und Hella Boysen Klassiker wie „Big Spender“, „I’m Singing In The Rain“ oder „Life Is A Cabaret“ in einer atemlosen Choreographie durch die Boxen schallen. Rastlos wurde der Zuhörer von einer Emotion in die nächste gerissen, hatte kaum Zeit, sich auf ein Musical und seine Geschichte einzulassen. Wahlweise im Märchen- oder im Tragikmodus spielt das Trio sein Programm zwischen Arielle und dem Phantom der Oper, Die Schöne und das Biest und Miss Saigon herunter. So ging die Begeisterung bei den Zuhörern verloren.

Beim humoristischen Swing der Comedian Harmonists kam Kühn durchaus an, genauso wie Anita Vidovic bei poppigen Nummern aus Hair oder Grease. Doch dem Elvis-Medley war der Sänger ebenso wenig gewachsen wie seine Kollegin der Evita Perón-Hommage „Wein’ nicht um mich, Argentinien“. Besser machte es Hella Boysen, die im Fellmantel eine wunderbar fragile Version des Cats-Erfolgshits „Memory“ bot, der mit Jubel belohnt wurde.

Bandleader Frank Mignon und seine beiden Mitmusiker Tim Kossack und Uwe Grau an Schlagzeug und Gitarre musizierten zwar nicht immer synchron, konnten sonst aber das Publikum begeistern.

Was Peter Kühn und Anita Vidovic tatsächlich können, zeigten sie in einer Szene aus Victor Hugos Gesellschaftswerk „Les Misérables“, in der die beiden ein Wirtsehepaar spielen. In ganz einfachen Schürzen gekleidet, wandelten sie durch die Reihen, lästerten gegenseitig, was das Zeug hielt, nahmen dabei auch noch ein paar Gäste mit aufs Korn und boten Unterhaltung vom Feinsten. So einfach könnte begeisterndes Musiktheater tatsächlich sein.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018