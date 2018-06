Anzeige

Der Erlös floss im Frühjahr in die Aufführung eines Puppentheaters. „Und wir haben von dem Geld drei Laufräder gekauft. Auch die Gruppenausflüge wurden damit finanziert, so dass für die Eltern keine Kosten entstanden“, erzählte die Leiterin. Auch die Übernachtung der Füchse konnte so finanziert werden. Zwischendurch konnten sich die Gäste am Büfett stärken.

Am Ende der Feier stand dann der Abschied der Schulanfänger. Doch zuerst marschierten ihre Nachfolger, die Entenkinder ein, gefolgt von den Fuchskindern, die ihre Fuchsstäbe in den Händen hielten. Die „Enten“ hatten sich einige Wünsche für die scheidenden Kindergartenkinder überlegt. Symbolisch für die Wünsche und für die Kindertagesstätte Pusteblume ließen die Kinder die Luftballons in den Himmel steigen. „So wie die Schirmchen der Pusteblume, die davon fliegen“, erklärte Christiane Müller.

Die 28 Vorschulkinder aus der Fuchsgruppe überreichten dann den Entenkinder den Fuchsstab. Somit gingen diese an die nächsten Großen über. str

Freitag, 22.06.2018