Anzeige

Biblis.Traumhaftes Wetter begleitete die erste Etappe der Weltmeisterschaften im ferngesteuerten Segeln beim ausrichtenden Segelverein Biblis. „Wobei der Wind aber etwas unstet war“, warf Henning Faas ein, der gemeinsam mit Vereinskollege Jürgen Eiermann diese Veranstaltung initiierend nach Biblis holte. Zum ersten Mal seit 1988 fanden die Weltmeisterschaften in Deutschland statt, 120 Teilnehmer aus 16 Nationen kämpfen in zwei Klassen um den Sieg.

Die Weltmeisterschaften in den beiden Klassen Ten Rater und Marblehead gingen über zehn Tage. Angemeldet haben sich Teilnehmer aus Australien, Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Holland, Neuseeland, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, England, Polen, Weißrussland und der Ukraine. Dies ist das größte Teilnehmerfeld seit Einführung der Weltmeisterschaften in diesen Klassen 1973/1975. Zandra Thomas kam mit ihrem Mann von Australien nach Biblis, um an den Weltmeisterschaften teilzunehmen, mit ein paar kleinen europäischen Zwischenstopps auf der Anreise. Die Seniorin brachte aus ihrer Heimat kleine Koalabären-Figuren mit und verschenkte diese. Alle Teilnehmer hatten für ein internationales Büffet zudem etwas Typisches aus ihrem Land eingepackt. „Dies gehört auch dazu, nicht nur die Wettfahrten, sondern auch die Gemeinschaft und Geselligkeit“, fand Ulrike Falkenstein vom Segelverein Biblis.

Bereits im vergangenen Jahr wurden in beiden Kategorien die Deutschen Meisterschaften in Biblis durchgeführt. „Dies war unsere Generalprobe für die Weltmeisterschaften“, meinte dazu Henning Faas und lobte die gute Infrastruktur vor Ort, nicht nur, dass sich der Verein sehr engagieren würde, auch die Region böte gute Voraussetzungen wie einen schnellen Anschluss an Autobahnen und den Frankfurter Flughafen für die vielen ausländischen Teilnehmer.