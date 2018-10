Weniger Einnahmen erwartet

Biblis.Bürgermeister Felix Kusicka wird am Mittwoch, 7. November, in der Sitzung der Bibliser Gemeindevertreter den Haushalt für das kommende Jahr einbringen. Deshalb stehen auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses am Donnerstag, 1. November, vorbereitend für das Zahlenwerk die Themen Hebesätze und Abwassergebühren. Außerdem stellt Kusicka die Entwicklung der Steuereinnahmen im dritten Quartal des laufenden Jahres vor. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Bibliser Rathaus.

Laut Verwaltung ist bei einigen aktuellen Steuereinnahmen ein leicht negatives Ergebnis zu erwarten. Die Einnahmen aus der Einkommensteuer würden in diesem Jahr rund 565 000 Euro niedriger ausfallen als geplant. Durch die Umsatzsteuer würden 49 000 Euro weniger eingenommen. Dieser Ansatz stamme aus den Orientierungsdaten des hessischen Finanzministeriums.

Weitere Einnahmequellen für die Gemeinde sind die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke. Diese beiden Hebesätze will die Verwaltung im kommenden Jahr nicht anheben. Allerdings soll der Hebesatz für die Gewerbesteuer, der bei 375 Prozent liegt und sich damit im Kreisvergleich im unteren Bereich befinde, auf 380 Prozent erhöht werden. Bei den Abwassergebühren sind keine Änderungen vorgesehen.

Anträge von FLB und SPD

Bei der Ausschusssitzung liegen zwei Anträge aus den Fraktionen vor. Die FLB will eine „finanzielle Abschöpfung der Betreiber der Zwischen-/Endlager“ erreichen, wie die Fraktion in ihrem Beschlussvorschlag schreibt. Dies solle ein Ausgleich für die Benachteiligungen sein, die die Gemeinde und Bürger durch die Atommülllager hätten. Auch die SPD hat einen Antrag vorgelegt. Die Sozialdemokraten wollen Müll reduzieren, indem in Biblis ein Mehrwegbechersystem eingeführt wird.

Der Ausschuss beschäftigt sich noch mit dem Waldwirtschaftsplan für 2019, mit dem Pumpwerk Süd und dem Granulataustausch auf dem Kunstrasenplatz. ps

Info: Sitzung, 1. November, 19 Uhr, Rathaus Biblis

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 31.10.2018