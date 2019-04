Weniger Rehe und Wildschweine in Bobstadt

Bobstadt.Recht zügig lief die Hauptversammlung der Bobstädter Jagdgenossenschaft unter der Leitung von Vorsitzendem Martin Bär ab. Dazu waren nur wenige Mitglieder gekommen.

Kurz fiel der Bericht des Vorsitzenden aus. Die Wildschäden im Revier hielten sich in Grenzen und wurden wie üblich in solchen Fällen auf direktem Weg zwischen Jagdpächter und Landwirt reguliert. Aber es gab einigen Gesprächsbedarf wegen des neuen Pachtvertrages.

Kassenwart Ewald Stumpf legte in seinem Bericht Einnahmen und Ausgaben offen, die Kassenprüfer Erna Schöcker und Matthias Heiser bescheinigten eine einwandfreie Buchführung. Stumpf legte den Haushaltsplan für das laufende Jahr vor, in dem als größere Ausgabenposten der Brunnenbau sowie das Abfräsen der Wege stehen. Auf der Einnahmenseite steht die Jagdpacht. Der Etat wurde einstimmig gebilligt. Ebenso einstimmig wurde der Pachtvertrag mit dem Jäger Sven Hirth um weitere zehn Jahre verlängert. Dabei wurde gleich noch ein außerordentliches Kündigungsrecht mit aufgenommen, wenn die Wildschäden überhand nehmen. Wichtigster Punkt war eine Reduzierung des bisherigen Pachtzinses. Der Grund: die deutlich geringere Wilddichte im Revier.

Das zeigte sich ganz klar an der Jagdstrecke des Jahres. So erlegte Jagdpächter Hirth nur ein Stück Rehwild, acht Wildschweine, acht Füchse, einen Dachs und einen Marder. Und vier Rehe endeten als Wildunfälle auf der B 44.

Dazu ergänzte Hegeringleiter Gerhard Held, dass das Bobstädter Revier mit den großen Ackerflächen dem Wild wenig Deckung bietet. So gibt es fast keine Hasen. Und auch die Wildschweine kommen nur zum Fressen in die Maisschläge und auf die Rübenfelder. Vorsichtige Entwarnung gab Held zum Stichwort „afrikanische Schweinepest“, eine Seuche, die sich über Südosteuropa verbreitet. Allerdings ist inzwischen Tschechien frei von der Seuche. Sorge bereitet jedoch die Räude in den Fuchsbeständen.

Jagdpächter und Hegeringleiter wollen bei der Anlage von Blühstreifen um die Äcker mit Landwirten kooperieren. Hier gibt es spezielle Samenmischungen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Wildbienen und anderer Insekten. Auch wiesen Jäger und Jagdgenossen jetzt im Frühling nachdrücklich darauf hin, Hunde während der Brut- und Setzzeit an die Leine zu nehmen. eib

