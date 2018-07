Anzeige

Biblis.Unkontrollierbare Wassermassen, Blitzeinschläge, abgedeckte Häuser: Die Unwetter häufen sich im Moment. „Wir blieben ja lange verschont“, sagt Silke Wetzel, vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Biblis. Doch mittlerweile krachte es auch in der Region. Was tun, wenn der Mensch mit diesen Wetterbedingungen konfrontiert wird? Hierfür gibt das Generalsekretariat des DRK in Berlin einige Unwettertipps: Wo man bei einem Gewitter sicher ist, wie man sich unterwegs verhalten sollte, und wie man im Ernstfall schnell helfen kann.

Sichere Umgebung

„Ein Blitz kann eine Spannung von mehreren Millionen Volt haben. Die Luft in einem Blitzkanal wird rund 30 000 Grad heiß. Das klingt zunächst erschreckend. Je schneller die Hilfe kommt, desto besser sind die Chancen zu überleben. Auch Menschen, die keine besonderen Kenntnisse in Erster Hilfe haben, sollten keine Zeit verlieren“, sagt DRK-Bundesarzt Peter Sefrin. Seine Tipps: Der beste Schutz sind Häuser mit Blitzableiter und Autos. Zieht ein Gewitter auf, ist man in einem Gebäude mit Blitzableiter am sichersten. Autos, Wohnmobile oder die Kabine einer Baumaschine bieten den gleichen Schutz, denn ihre metallische Konstruktion wirkt wie ein Faradayscher Käfig und leitet eventuell einschlagende Blitze ab. Wichtig ist es dabei, die Fenster zu schließen.

Ein weiterer Tipp fürs Freie: sich kleinmachen! Wird man unterwegs vom Gewitter überrascht, gilt die Faustregel, nicht der höchste Punkt in der Umgebung zu sein. Am besten mit eng zusammenstehenden Füßen, das Gewicht auf die Fußballen verlagern und in die Hocke gehen, mit den Armen die Knie umschlingen, wenn möglich sich eine Bodenmulde dafür suchen. Bei Gewitter aber nirgendwo anlehnen. Auch in Gebäuden wie Scheunen, Holz- oder Steinhütten ist der Aufenthalt in der Mitte des Gebäudes am sichersten und auch hier in die Hockestellung gehen.