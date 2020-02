Wie ein Schmied einst Biblis gerettet hat

Fastnacht

Jubel, Trubel, Lebensfreude

Jubel und Trubel gab es am Fastnachtdienstag auf der Gass‘. Am Nachmittag hatten die Narren Lampertheims Innenstadt fest in ihrer Hand. Fetzige Stimmungs- und Guggemusik, Fußgruppen und Karnevalisten auf den Motivwagen tummelten ...