Wie feiern Sie Ostern?

Rosi Hartmann, Bürstadt: Diese Situation fordert uns heraus. Für mich ist das sehr bewegend, und ich erlebe den Glauben im Moment sehr intensiv. Wir sind in einer ökumenischen Gebetsgemeinschaft mit Ober-Roden und bekommen jeden Abend eine E-Mail. Wenn um 19 Uhr die Glocken in Bürstadt läuten, beten wir gemeinsam – aber jeder für sich. Das ist ein tolles Gefühl: Zu wissen, das jetzt zusammen zu tun. An den Feiertagen werden wir den Fernsehgottesdienst anschauen. Mir gibt der Glaube viel Kraft. Ich bin überzeugt davon, dass wir gestärkt aus dieser Situation hervorgehen und uns wieder bewusst werden, welche Werte wichtig sind.

Volker Scheib, Biblis: Ostern ist ein Familienfest, aber ich werde es natürlich nur mit den Personen feiern, die direkt hier bei uns in der häuslichen Gemeinschaft leben: mit meiner Frau und meinen beiden Söhnen. Unsere Tochter wohnt in Heidelberg, deshalb werden wir mit ihr nur telefonieren. So halte ich es auch mit meinen sechs Brüdern und drei Schwestern: Wir beschränken uns in dieser Zeit des Kontaktverbots auf Gespräche. Außerdem möchte ich Spaziergänge mit dem Hund unternehmen und zwischendurch etwas arbeiten. Das habe ich schon früher so gehalten, daher ist das nicht schlimm für mich. Ich will mich übers Wochenende in jede Menge Ordner einlesen. Dazu bin ich in den ersten Tagen als Bürgermeister noch nicht gekommen.

Rainer Bersch, Groß-Rohrheim: Normalerweise treffen wir uns immer mit Verwandten und Freunden, grillen und feiern zusammen. Das fällt alles weg. Selbst unser Tageskind, das sonst einmal die Woche nach der Schule zu uns kommt, können wir nicht besuchen, sondern ihm nur etwas vor die Tür stellen. Zum Glück haben wir schönes Wetter und können in unseren Garten. Sollte das Wetter schlechter werden, will ich den Fuhrpark meiner Carrera-Bahn im Keller auf Vordermann bringen. Wir kriegen das schon hin und lassen uns die Stimmung nicht vermiesen.

Bärbel Schader, Bürstadt: Ostern bedeutet Leben. Ostern bedeutet Hoffnung. Diese Hoffnung ist es, die all unsere Sorgen dieser besonderen Tage kleiner werden lässt. Das ist meine Hoffnung, und deshalb feiere ich in diesem Jahr Ostern anders und ganz bewusst. Zunächst schaue ich mir die Osternacht mit Bischof Kohlgraf im Live-Stream an und danach trinke ich mit meinem Mann ein Glas Prosecco. Am Ostersonntag brunchen wir mit unserer kleinen Familie, gehen auf den Friedhof und machen später eine Radtour und genießen die Frühlingssonne. Wir bleiben viel zuhause und erleben die Osterfreude in unseren Herzen.

Günter Mössinger, Biblis: Wir packen unsere kleinen Klappsitze in den Rucksack und erwandern die Umgebung. Wo es schön ist, nehmen wir Platz und genießen Orte, wo wir keinem zu nahe kommen. Insofern ist es für uns eine Zeit der Entschleunigung. Viele Leute wandern wieder mehr. Ich finde es sehr schön, wenn unser Naherholungsgebiet hier wieder einen anderen, höheren Stellenwert bekommt. cos (Bilder: Nix/str)

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.04.2020