Wie kleine Vögel überleben können

Biblis.Eingerollte Federn oder ein ständiges Knackgeräusch in der Lunge eines Jungvogels: Wenn Gaby Weiß so ein Vögelchen in der Wildvogel-Auffangstation annimmt, tut es ihr immer furchtbar leid. Falsche Pflege macht ein Tier krank oder tötet es gar. „Das ist dann für die Leute, die den Vogel bringen, deprimierend. Dabei könnte den Vögeln geholfen werden“, sagt die Tierschützerin, die unter anderem

...