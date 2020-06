Wie soll der Schulhof aussehen?

Biblis.Das Gebäude der Schule in den Weschnitzauen in der Freiherr-von-Stein-Straße soll einem Neubau Platz machen, der dann alle Klassen beherbergt. Zudem soll auch der Schulhof umgestaltet werden. Dabei ist nun die Mithilfe von Eltern und Schülern gefragt. Mittels eines Fragebogens können diese ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen.

Unter dem Motto „Wir gestalten den neuen Schulhof!“ kann jeder, der will, noch am heutigen Montag den Fragebogen in der neuen Schule abgeben oder in den dortigen Briefkasten werfen. „Wir sammeln dann alle Ideen und Wünsche und werten sie aus“, heißt es in dem Fragebogen. Danach soll dann ein Plan erstellt werden.

Gemeinsam mit Landrat Christian Engelhardt hat sich die Schulleitung für das Beteiligungsverfahren entschieden. „Die Wünsche und Meinungen der Eltern und Schüler sind für uns ein wichtiges Expertenwissen. Insbesondere das der Kinder der dritten und vierten Klassen ist von großer Bedeutung“, sagt Schulleiterin Nicole Skubella. Denn diese wüssten genau, welche Spielgeräte sich auf dem Schulhof bewährt haben, welche noch fehlen und welche nun unbedingt aufgebaut werden müssten.

Aus diesem Grund haben die Eltern und die Kinder – auch die zukünftigen Erstklässler – den Fragebogen erhalten, um Anregungen abzugeben. „Wir freuen uns auf die Rückmeldung und hoffen, ein buntes Potpourri an Ideen zu erhalten, damit der zukünftige Schulhof sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert“, hofft Skubella. red

