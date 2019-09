Wieder volles Programm

Biblis.In dieser Woche startet die Bibliser Filminsel wieder ihr volles Kinoprogramm mit Kultur- und Kinderfilm. „Der Klavierspieler vom Gare du Nord“ macht am Donnerstag, 5. September, 20 Uhr, den Anfang. Die Musik ist das große Geheimnis des 20-jährigen Mathieu Malinski. Er lebt in einem Vorort und hängt lieber mit seinen Kumpels ab, obwohl er eigentlich ein großes Musiktalent ist. Manchmal sitzt er an einem öffentlichen Klavier in Paris und spielt nur für sich. Pierre Geitner bemerkt Mathieus Talent und will ihn fördern. Doch Mathieu lehnt ab. Er begeht einen Einbruch, für den er Sozialstunden aufgebrummt bekommt. Die darf er bei Pierre, dem Direktor des Konservatoriums für Musik absolvieren.

Mit Beatles-Hits erfolgreich

„Yesterday“ ist der neue Film von Regisseur Danny Boyle (Trainspotting) mit Himesh Patel, Lily James und Ed Sheeran. Jack ist zwar ein leidenschaftlicher Musiker in einem kleinen verschlafenen Dorf an der englischen Küste, aber hat bisher keinen Erfolg. Eines Tages geschieht etwas Mysteriöses. Jack wird nach einem weltweiten Stromausfall von einem Bus angefahren und stellt fest, dass sich niemand außer ihm mehr an die Musik der Beatles erinnern kann. Jack nutzt das aus und verkauft die Welthits als seine eigenen Kompositionen. In kürzester Zeit wird er zu einem Mega-Popstar, der mit Ed Sheeran auf Tournee geht. Aber das bringt jede Menge Probleme mit sich. Der Film wird am Wochenende von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. September, jeweils um 20 Uhr, gezeigt.

Kinderfilm am Sonntag

Für Kinder gibt es am Sonntag, 8. September, 15 Uhr, einen Animationsfilm mit „Kleiner Aladin und der Zauberteppich“. Aladin lebt in einem kleinen Wüstendorf und findet das sehr langweilig. Er möchte lieber die Welt bereisen und nicht als Schneider enden, wie sein Vater es vorsieht. Eines Tages überlässt ein Nachbar ihm einen mysteriösen Teppich, mit dem er fliegen kann. Kurzerhand macht sich Aladin auf den Weg. cid

© Südhessen Morgen, Dienstag, 03.09.2019