Wiedersehen mit Sylvester Stallone

Biblis.„Creed 2 – Rocky’s Legacy“ mit Sylvester Stallone läuft am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. März, jeweils um 20 Uhr in der Filminsel Biblis. Die Geschichte des Boxertrainers Rocky Balboa wird fortgesetzt. Sein Schützling Adonis Creed ist in die Jahre gekommen, will aber die Herausforderung eines Konkurrenten annehmen. Mit dieser Entscheidung ist sein Trainer nicht einverstanden und weigert sich, seinen Schützling für den wichtigen Kampf fit zu machen.

Für Kinder steht der Animationsfilm „Tabaluga – Der Film“ am Sonntag, 10. März, 15 Uhr, auf dem Programm. Gezeigt wird die Geschichte des kleinen Drachen Tabaluga, der gegen des bösen Herrscher Arktos ins Feld zieht. Dabei verliebt er sich in die Eisprinzessin Lilli und lernt Feuer zu spucken, die nötige Fähigkeit, um Arktos zu besiegen. Zu hören sind die Stimmen von Michael „Bully“ Herbig, Rufus Beck, Wincent Weiss, Heinz Hoenig, Rick Kavanian und Yvonne Catterfeld. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 08.03.2019