„Wilde 13“ sitzt im Elferrat

Biblis.„Gut gelaunt und zu allem bereit. Kinder zeigen dies und das – ich hoffe, ihr habt Spaß“, so begrüßt Lara Kissel, Präsidentin der TG-Kinderfastnachtssitzung, die anwesenden Jecken. Zum 13. Mal fand diese, mit Unterstützung der Gemeinde Biblis, statt – im Ambiente der zuvor gefeierten beiden großen Karnevalssitzungen des Vereins. Gut 100 junge Narren präsentieren sich auf der Bühne und sorgen für bunte Abwechslung. In diesem Jahr hat Martina Bursch die Organisationsleitung übernommen.

Gespannte Aufregung herrscht in der Halle sowie bei den Aktiven. Mit breitem Lächeln marschiert schließlich der Elferrat durch den Saal auf die Bühne, begleitet von der Kindergarten-Funkengarde. „Na, habt ihr mitgezählt?“, fragt Martina Bursch bei der Vorstellung des Elferrates. Denn in diesem Jahr gibt es eine Besonderheit: Es ist die 13. Kinderfastnachtssitzung der TG, und daher besteht der Elferrat auch aus 13 Mitgliedern, der sich deshalb auch „Die wilden 13“ nennt. So wild sehen die Elferräte aber gar nicht aus, sondern bunt und süß: Sie kommen als kleine Trolle daher mit lustig spitzen Frisuren.

Mit einem dreifach donnernden Helau begrüßt Sitzungspräsidentin Lara Kissel alle Gäste und Aktiven. Und sofort heißt es, Bühne frei für die Kindergarten-Funkengarde. Die kleinen Mädchen sehen entzückend aus in ihren rot-weißen Gardeuniformen und bieten einen schönen Tanz, den sie gekonnt wie die Großen präsentieren.

Walzer zur Krönung

Dem schließt sich auch gleich der Höhepunkt der Sitzung an: die Krönung des Kinderprinzenpaares. Als Krönungsmeisterin agiert Gurkenprinzessin Kyra, Gurkenkönigin Noemi I. musste krankheitsbedingt absagen. „Für euch wird heute ein Traum wahr, genießt es, ein Prinzenpaar zu sein“, meint Kyra und setzt den beiden Kindern Krone und Diadem auf. Somit kann das närrische Volk nun Lina I. aus der Kita Sonnenschein sowie Maximilian I. aus der ersten Klasse der Schule in den Weschnitzauen Biblis zujubeln. Als dann die Melodie von „Am Rosenmontag“ erklingt, schnappt sich der Prinz seine Prinzessin, und gemeinsam tanzen sie den Krönungswalzer auf der Bühne. Die Zuschauer klatschen begeistert.

Es folgen mehrere Auftritte aus dem Nachwuchsbereich der Turngemeinde. Etwa den Minni-Maus-Tanz der Mädchen ab sechs Jahren. Die Taekwon-Do-Recken der TG präsentieren zur Musik von KungFu Panda, wie man sich in ihrem Sport so richtig austoben kann, nebst dem Durchschlagen einer „Holzpatte“. Bei weiteren Nummern wie der „Turner-Geisterbahn“ oder dem Tanz „Candy Shop“ zeigten Tänzer und Turner aus dem Verein ihr Können. Zu Gast waren zudem die Küken des Fastnachtsclubs DFC „unner uns“, die einen Zirkustanz mit im Gepäck hatten.

Abgerundet wurde die Sitzung von Mitmachnummern, die die jungen Besucher in Bewegung versetzten, und auch ein Clown-Trio fand sich noch auf der Bühne ein. Zum großen Finale kamen alle Kinder und Trainer auf die Bühne, um tanzend und singend zu den Songs „Fliegerlied“ oder auch „Cowboy und Indianer“ die närrische Feier zu beschließen.

