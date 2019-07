Will Smith als Geist in der Flasche

Biblis.„Aladdin“ flimmert am Wochenende vom 19. bis 21. Juli über die Leinwand der Bibliser Filminsel – mit Will Smith als Flaschengeist. Und zwar gleich für vier Vorstellungen in 3 D, einschließlich der Vorstellung am Sonntag um 11 Uhr.

Die Handlung orientiert sich ganz nahe an der Zeichentrick-Verfilmung des Märchens, diesmal allerdings mit realen Personen: Der Straßendieb Aladdin (Mena Massoud) macht am liebsten mit seinem Affen Abu die Straßen von Agrabah unsicher und geht seiner diebischen Tätigkeit auf den Basaren der Stadt nach. Bei seinen Streifzügen lernt er Prinzessin Jasmin (Naomi Scott) kennen. Sie ist verkleidet unterwegs, um so mit den Bewohnern ihrer Stadt in Kontakt zu treten.

Nachdem sich Aladdin unsterblich in sie verliebt hat, setzt er alles daran, sie wiederzusehen, und das ist schwierig. Er wird schließlich bei dem Versuch, in ihren Palast einzudringen, erwischt und landet im Kerker. So lernt er den zwielichtige Großwesir Jafar kennen – und bald hält er die berühmte Wunderlampe in den Händen.

Frühstück ausverkauft

Die Vorstellungen sind im kommunalen Kino von Freitag, 19. Juli, bis Sonntag, 21. Juli, jeweils 20 Uhr zu sehen. Am Sonntag läuft der Disney-Film zusätzlich um 11 Uhr. Das „Frühstück und Film“-Event am Sonntag, 21. Juli, ist zwar ausverkauft. Weil die räumlichen Kapazitäten im Kino-Hof begrenzt sind, können an Frühstück nur etwa 50 Personen teilnehmen. Normale Karten für den Film sind allerdings noch zu haben. Die Kultur- als auch die Kinderfilmreihe sind noch in der Sommerpause. cid

