Willkommene Lieferung mitten in der Pandemie

Biblis.„Die Spende kommt genau richtig“, freut sich Andrea Löffel, Leiterin der Seniorenresidenz Am Weichweg in Biblis. Dort überreichte Oliver Martin-Anton von der Firma Dr. Wittmann GmbH Zwingenberg eine Palette voll mit Handdesinfektionsmittel sowie einen Kanister mit Flächendesinfektion und Mundlösung für das Personal. All das soll dazu beitragen, dass das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus gesenkt wird. Die gleiche Spende ging an die Seniorenresidenz „Haus Paulus“ in Biblis.

Martin-Anton besucht zurzeit in der ganzen Region Pflege- und Medizineinrichtungen. Neben den beiden Seniorenheimen in Biblis erhielten auch das Heilig-Geist-Hospital in Bensheim, das Kreiskrankenhaus Heppenheim und das Klinikum Darmstadt eine Palette mit Desinfektionsmitteln. „In der akuten Situation ist das unser Beitrag“, erläutert der Geschäftsführer. Daher verteilt das Unternehmen entsprechende Lagerbestände als Spende, damit die Desinfektionsmittel dort eingesetzt werden, wo sie von Nöten sind. Wie Martin-Anton berichtet, war es möglich, die Produktion der Firma während der Pandemie dank einer Sonderzulassung umzustellen. So konnte die Firma das Land Hessen mit 150 Tonnen an Handdesinfektion und 60 Tonnen an Flächendesinfektion beliefern.

„Das wird immer gebraucht, wir freuen uns, dass wir unser Lager aufstocken können“, so Andrea Löffel. Insgesamt nahm sie an Handdesinfektion 1000 Flaschen entgegen – plus den Kanister an Flächendesinfektion und die Mundspülung. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.12.2020