Winter muss ausziehen

Nordheim.Drei Wochen vor Ostern findet in Nordheim der traditionelle Sommertag statt. An Sonntag, 11. März, ab 13.30 Uhr, nimmt das Dorf vom Winter Abschied und begrüßt das Frühjahr. Die Kinder tragen an diesem Tag einen bunt geschmückten Stab, an dessen oberen Ende eine Brezel befestigt ist, und singen Sommertagslieder. Gebastelt werden die Stäbe in der Kindertagesstätte. Auswärtige Kinder werden gebeten, ihren bunt geschmückten Stab selbst mitzubringen.

Am Sommertag bringt der „Sommerhas“ den Kindern ein gefärbtes Ei, das noch Kratzspuren aufweist. Bei Eierspielen wie „Schuwwele“ oder „Schokke“ auf dem Spielplatz „Kuckucksnest“ freuen sich die Kinder auf den Sommer und das neue Leben in der Natur. Wie schon in den vergangenen Jahren haben sich evangelische Kindertagesstätte, Steinerwaldschule, Landfrauen, SPD und der Verein für Heimatgeschichte zusammengefunden, um den 30. Sommertagsumzug durchzuführen.

Förderverein backt Kuchen

Ab 13.30 Uhr können auf dem Hof der Steinerwaldschule die von SPD und Heimathistorikern gespendeten Hefebrezeln an den Stäben befestigt werden. Darauf folgen eine kurze Begrüßung und die ersten Lied- und Gedichtvorträge der Kinder. Anschließend ziehen alle – sofern es das Wetter zulässt – unter Geleit der Freiwilligen Feuerwehr durch die Straßen Zum Steiner Wald und Zum Rhein und zum Spielplatz, wo die Landfrauen die Eier verteilen. Später wird der Winter dann verbrannt. Der Förderverein der Steinerwaldschule bietet in der Kultur- und Sporthalle Kaffee und Kuchen an. red