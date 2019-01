Winterschnittkurs im Gipfelhorst

Biblis.Am Samstag, 9. Februar, um 10 Uhr findet der ebenso informative wie beliebte Winterschnittkurs in der Obstanlage Gipfelhorst an der Weschnitz statt. Dazu lädt der Obst- und Gartenbauverein Biblis ein. Die Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis, warum und wieso der Winterschnitt durchgeführt wird. Der Baumwart wird die Teilnehmer in gewohnter Weise beraten und an den Obstbäumen einen fachmännischen Schnitt demonstrieren. Die Wegbeschreibung ist: Am Blinklicht der B 44 abbiegen in Richtung Grünschnittplatz/Hundepension. Das Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Biblis mit der Anlage Gipfelhorst befindet sich vor der Hundepension. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden. Außer den Mitgliedern können auch Freunde des Vereins den Kurs besuchen. Die Teilnahme am Schnittkurs ist kostenlos. red

