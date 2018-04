„Wir brauchen Politik für die Menschen, nicht für Konzerne“

Josef Fiedler (links) mahnt seine Partei im Gespräch mit Martin Schulte umzusteuern. Ansonsten drohe die Gesellschaft, sich in Erfolgreiche und Verlierer zu spalten. © nix

Biblis.Es ist der 1. Februar 1968, als Josef Fiedler in die SPD eintritt. 17 ist er damals, vor 50 Jahren. Seiner Partei hält er seither nicht nur die Treue, er ist aktiv in der Kommunalpolitik – jeweils als Vorsitzender seiner Fraktion in der Gemeindevertretung der Heimatgemeinde und der Kreistagsfraktion. 50 Jahre SPD – ein Grund zur Gratulation? Josef Fiedler versteht die Anspielung auf die

...

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 08.02.2018