„Wir haben Grund zum Feiern“

Karlheinz Gölz wurde am 22. März 1958 in Biblis geboren.

Dem Vorstand des Vereins gehört er seit 1978 an. Von 2008 bis 2015 war er zweiter Vorsitzender. Im August 2015 rückte er zum ersten Vorsitzenden auf und erfreut sich insbesondere auch der Unterstützung seiner Frau Gertrud, die die Vereinsfinanzen verwaltet. Auf dem Fußballplatz spielte er am liebsten in der Defensive. hias