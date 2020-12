„Wir müssen auf jeden Fall bauen“

Biblis.Bereits am 10. November fand eine Begehung an der Kreuzung B 44, Werrtor und Bachgasse statt. Nun teilte der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib dem Bauausschuss den Stand der Dinge mit. Die Straßenbaubehörde Hessen Mobil, eine Fachfirma aus dem Rhein-Neckar-Raum und Bauamtsleiter Alexander Dinges waren seinerzeit dabei.

Wahrscheinlich soll es an der Kreuzung eine Ampelanlage samt Fahrbahnteiler geben, damit Fußgänger sicher die Bundesstraße queren können. Im Hinblick auf neue Häuser am Werrtor fehlt eine Linksabbiegespur aus Richtung Groß-Rohrheim kommend. Allerdings möchte Hessen Mobil vorher noch eine Verkehrszählung. „Wir haben ja gerade für den Marschkreisel eine Verkehrszählung gehabt. Das halte ich für ausreichend“, merkte der Bürgermeister an. Zudem sollen noch Prognosen für die Zukunft gestellt werden, die das mögliche Wohngebiet und den Verkehr aus der Bachgasse miteinbeziehen.

Sven Vollrath (SPD) fragte nach, ob die Gemeinde in jedem Fall die Kreuzung ausbauen muss oder nur, wenn am Werrtor eine Wohnbebauung realisiert werde.„Wir müssen hier auf jedem Fall bauen. Das geht zurück auf einen Vertrag, den Biblis mit der Vorgängerbehörde von Hessen Mobil, dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen, abgeschlossen hat“, so Scheib.

Grundlegend gelte der Bebauungsplan von 2005 für das dortige Mischgebiet mit Wohnbebauung, gewerblichen und landwirtschaftlichen Betrieben. Laut diesem Plan hätte ein Ausbau der Gemeindestraße „Am Werrtor“ sowie des Knotenpunktes durch die Gemeinde auf eigene Kosten erfolgen müssen.„Je länger wir das hinausschieben, desto teurer wird das für uns werden“, befürchtete der Bürgermeister. Deshalb will er nachverhandeln.

Ausschussvorsitzender Dirk Müller (CDU) merkte an, dass ein Kreisel die günstigste Lösung wäre, da durch eine Ampelschaltung der Verkehrsfluss unterbrochen werde. Scheib erklärte, dass der Platz an dieser Stelle viel zu klein sei für einen Kreisel. Dazu bräuchte man noch das Gelände der Kleingärten in nächster Nähe. Hans-Peter Fischer von der Freien Liste Biblis sprach sich ebenfalls für einen Kreisel aus.

„Ich hätte mir auch einen Kreisel gewünscht, aber für einen sicheren Überweg, besonders für Familien und kleine Kinder, die ihren Schulweg über die B 44 haben, ist eine Ampel das sicherste“, so der Bürgermeister. In Kombination mit einer beidseitigen Temporeduzierung weit vorher könne man den Verkehr rechtzeitig abbremsen. In Richtung Gernsheim gebe es ebenfalls viele Ampelschaltungen auf der B 44, was für den fließenden Verkehr nicht besonders förderlich sei, so Scheib.

Was immer sich künftig am Werrtor tut, ob eine Wohnbebauung kommt oder der ZAKB seinen neuen Standort am alten Sportplatz bezieht, immer werde man auf diesen Knotenpunkt schauen, gab Bauamtsleiter Dinges zu bedenken. „Der Zustand der Kreuzung, wie er jetzt ist, muss verändert werden“, stellte Bürgermeister Scheib fest.

