Biblis.Es war richtig was los am Abend in Bellas Biergarten in Biblis. Bei hochsommerlichen Temperaturen und einem kühlen Frischgezapften konnte man endlich mal wieder einem Liveact zuhören. Gekommen war Chris Cosmo.

Der einstige Straßenmusiker, der Hessen vor acht Jahren sogar mal bei Stefan Raabs Bundesvision Song Contest vertrat und der sich seinen musikalischen Schliff in der Mannheimer Pop-Akademie holte, begeisterte das Bibliser Publikum – die Teilnehmerzahl war wegen der Corona-Abstandsregeln auf 70 begrenzt – auf Anhieb. Gerade solche kleinen Open-Air-Konzerte sorgen für eine Art Wohnzimmeratmosphäre. So konnte Cosmo zusammen mit seinem Schlagzeuger Michl Fischer mit dem Publikum interagieren, was beiden auch sichtlich Spaß machte. Ein Zuhörer war begeistert: „Endlich wieder Livemusik. Das habe ich so lange vermisst.“ Es wurde mitgeklatscht und mitgesungen.

Auftritt in Schwetzingen

Cosmos Musikstil ist eine Mischung aus deutschem Pop mit Einflüssen von Reggae, Dancehall und Latin. Und seine Texte haben auch meist einen nachdenklichen Hintergrund. Cosmo wirbt unter anderem für Völkerverständigung und Toleranz. Das drückt sich aus wie in seinem Song „Wir sitzen alle in einem Boot“. Der Musiker hatte auch Songs aus seiner letzten CD „Jaguar“ mit im Repertoire. Cosmos nächstes Mini-Konzert in der Region ist am Samstag, 29. August, in einem großen Schwetzinger Möbelhaus. mibu

