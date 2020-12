© c

Biblis.Biblis. Die Gemeindevertretung in Biblis hat in der Sondersitzung am Freitagabend ihren Beschluss vom 9. Dezember mit 14 Stimmen von SPD und FLB bestätigt: Die Verwaltung wird beauftragt, den Vertrag mit dem Bauträger MKM unverzüglich zu kündigen. Es gab fünf Nein-Stimmen. Das inzwischen zahlungsunfähige Unternehmen MKM ist bislang Vermarkter des Neubaugebiets

...