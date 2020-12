Wohnen und Familien im Blick

Biblis.Mit einer Mischung aus jungen und erfahrenen Kommunalpolitikern, Seiteneinsteigern, Männern und Frauen aus der Kerngemeinde, Nordheim und Wattenheim will die SPD in den Kommunalwahlkampf starten. Bei einer Pressekonferenz im Bürgerzentrum stellten SPD-Vorsitzender Erik Schiffner, sein Stellvertreter Dominique Rosebrock, Kassier und stellvertretender Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath sowie Pressesprecherin Antje Rosebrock die Themenschwerpunkte zur Kommunalwahl 2021 vor.

Zwar sehe der „Haushalt nicht so gut aus“, wie Sven Vollrath feststellte. Zudem wolle die SPD keine Versprechungen machen, die sie nicht einhalten könne. Dennoch wollen sich die Sozialdemokraten für Generationengerechtigkeit, Inklusion und Vielfalt einsetzen. Für Familien und eine umfassende Kinderbetreuung wollen sie sich ebenfalls stark machen.

Neue Konzepte sollen dem Mangel an ärztlicher Versorgung begegnen. Angedacht sind gezielte Stipendienprogramme, die Einrichtung eines gemeinsamen, kommunal übergreifenden medizinischen Versorgungszentrums oder angestellte Ärzte. Unter der Überschrift „Wirtschaft und Leben“ sollen die Potenziale der Gemeinde weiter ausgebaut werden. Zwingend notwendig erscheint den Verantwortlichen die Beschaffung von bezahlbarem Wohnraum. „Bis zum Jahr 2030 fehlen etwa 400 Wohnungen, darunter auch Sozialwohnungen, die bereits heute dringend nötig wären“, machte Schiffner deutlich. Zudem will sich der Ortsverband dafür einsetzen, dass die Baugebiete Helfrichsgärtel IV und V endlich realisiert werden. Auch die angedachten Baugebiete im Rübengarten, an der Goethestraße und im Werrtor sollen umgesetzt werden. Dazu kann sich die Partei die Zusammenarbeit mit einem seriösen Bauträger ebenso vorstellen wie mit Wohnbaugenossenschaften, um mietpreisgebundenen Wohnraum zu fördern.

Der Ausbau der Digitalisierung steht ebenso auf der Agenda wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz. Dabei soll die Gesamtgemeinde Biblis weiterhin als Wohn- und Freizeitort attraktiv bleiben. Bestehende Grünflächen als natürlicher Schutzraum und Naherholungsraum sollen dabei bestehen bleiben. So will die Partei mit gezielten Initiativen, beispielsweise der Aufbau eines Bike Sharing Systems, den Umweltgedanken unterstreichen.

