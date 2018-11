Wortgottesdienst für Kinder

Biblis.Am Sonntag, 18. November, lädt die katholische Gemeinde in Biblis zum gemeinsamen Kinderwortgottesdienst ein. Das Thema lautet: „Dunkelheit und Licht.“ Grundschulkinder und Kleinkinder und deren Begleitung treffen sich um 11 Uhr im Raum der Begegnung. Eingeladen sind insbesondere die Kinder der Pfarrgruppe Biblis, die im kommenden Jahr zur Erstkommunion gehen werden. Die Eltern der Grundschulkinder können sich entscheiden, ob sie entweder bei ihren Kindern bleiben möchten und zur Gabenbereitung mit in die Kirche St. Bartholomäus gehen, oder ob sie den Gottesdienst zeitgleich in der Kirche feiern wollen. red

