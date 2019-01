WVB lädt erneut zum Feiern ein

Biblis.Das nächste Kinderfrühlingsfest in Biblis lockt am Sonntag, 7. April, von 12 bis 18 Uhr. Veranstalter ist der örtliche Wirtschafts- und Verkehrsverein (WVB). An dem Fest haben in den vergangenen Jahren über 25 Geschäfte, Vereine und Institutionen teilgenommen. „Es dürfen aber gerne noch mehr werden“, sagt Vorsitzender Bruno Neumann.

Am 7. April wird die Darmstädter Straße wieder von der Hintergasse bis zur Hagenstraße sowie die Bahnhofstraße von der Darmstädter Straße bis zur Annastraße für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Wer mitmachen will, kann sich bis Sonntag, 10. Februar, per E-Mail an info@wv-biblis.de anmelden. Rückfragen beantwortet der Vorsitzende Bruno Neumann unter Telefon 06245/90 80 85. Neumann betont, dass Vereine und Institutionen kostenfrei teilnehmen können. „Dieser Nachmittag bietet beste Möglichkeiten, um den Verein zu präsentieren.“ Und dadurch könnten Kinder und Eltern für Vereinsangebote begeistert werden.

Zur Vorbereitung des Festes, das auch wieder mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft ist, wird eine Informationsveranstaltung angeboten. Diese findet am Montag, 11. Februar, um 19.30 Uhr im Restaurant „Lindenhof“ statt. Dazu sind alle Teilnehmer und Interessenten eingeladen. red

