X-Men halten in Atem

Biblis.„Der See der wilden Gänse“ läuft am Donnerstag, 29. Oktober, 20 Uhr, in der Filminsel Biblis. Zwischen Gangster Zenong Zhou und einer rivalisierenden Bande kommt es zu einer Konfrontation, bei der ein Polizist stirbt. Daraufhin flüchtet der Kriminelle vor der Polizei und seinen ehemaligen Gangmitgliedern. Als er eine Frau kennenlernt, die alles aufs Spiel setzt, um ihre Freiheit zurückzuerlangen, versuchen sie gemeinsam, die Situation zu bewältigen.

Am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 29. Oktober bis 1. November, 20 Uhr, ist eine neue Folge der X-Men-Serie zu sehen: „The New Mutants“. In einer mysteriösen Klinik werden vier Teenager behandelt. Die Mutanten sollen angeblich lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren, um für die Öffentlichkeit keine Gefahr mehr darzustellen. Doch nach der Ankunft der neuesten Patientin leiden die übrigen Jugendlichen vermehrt unter Albträumen und Halluzinationen. Sie müssen sich zusammentun, um zu überleben.

Der Kinderfilm „Bibi Blocksberg und das Geheimnis der blauen Ente“ wird am Sonntag, 1. November, 15 Uhr, gezeigt. Weil Bibi Blocksberg zu faul in der Schule war, muss sie in den Ferien in das „Büffel“-Internat Schloss Altenberg, wo sie den sonderbaren Schuldirektor kennenlernt. Mit Elea, einem Mädchen im Rollstuhl, freundet sich Bibi schnell an. Kaum hört sie von der Sage des Eulenstaubs, taucht ihre Erzfeindin Hexe Rabia auf.

Wegen Corona sind die Plätze beschränkt und die Karten nur online zu bestellen. In die Kindervorstellung dürfen Kinder unter zwölf Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen kommen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.10.2020