„Zappzarap“ feiert Geburtstag

Nordheim.Ein kleines Jubiläum feiert der Mitmachzirkus Zappzarap in Nordheim. Der Zirkus wird seit 2010 alle zwei Jahre ehrenamtlich von Claudia Kreider organisiert – zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde in Nordheim. Zum sechsten Mal heißt es also in den Osterferien: „Vorhang auf. Manege frei“. Erneut können sich bis zu 110 Kinder in kleine Akrobaten, Zauberer, Fakire, Clowns oder – ganz einfach – Helden der Manege verwandeln. Anmeldungen sind ab Mittwoch, 22. Januar, möglich.

Alles begann damit, dass Claudia Kreider mit ihren Kindern bei einem Mitmachzirkus in der Region mitmischte. Schnell keimte der Wunsch bei ihr auf, dass „es doch toll wäre, wenn so etwas auch in Nordheim stattfinden würde“. Sie informierte sich und holte sich zuverlässige Partner an die Seite wie die evangelische Kirchengemeinde und zahlreiche ehrenamtliche Helfer. 2010 gab es zum ersten Mal Zappzarap in Nordheim – damals eine echte Sensation. Und die Faszination hat nicht mehr nachgelassen.

„Es ist unglaublich, nie hätte ich gedacht, dass der Mitmachzirkus in Nordheim so lange Bestand hat“, sagt Claudia Kreider heute. „Kannst du nicht, war gestern – heute ist Zirkus“ lautet diesmal das Motto. Die Nordheimerin freut sich zudem sehr, dass ihre Tochter Anna mit ins Zirkusboot steigt. Anna war selbst schon Teilnehmerin und bot auch Workshops für die Kinder an, nun übernimmt sie die Hälfte der Projektorganisation. „Damit habe ich nun auch die Chance, einen Workshop zu leiten.“

„Auch unsere Helferliste ist ein Selbstläufer, wir können ehrenamtlich das Projekt super stemmen“, lobte Claudia Kreider. Aus den Reihen der ehemaligen Teilnehmer komme zudem immer wieder Nachwuchs dazu. Zwanzig Helfer werden die Workshops für die Kinder anbieten, in denen sie unterschiedliche Zirkusnummern einstudieren. Hinzu kommen rund zehn Freiwillige für den Küchendienst. Einige Männer übernehmen die Nachtwache im Zelt, andere Ehrenamtliche helfen bei den Vorstellungsterminen mit.

Falschparker regelmäßig im Weg

Das Zelt wird an Ostermontag von gut zwanzig Männern – unter fachmännischer Einweisung der beiden betreuenden Zirkusleute – auf dem Platz hinter dem Alten Rathaus aufgebaut. Etwa sechs Stunden wird dies dauern. „Mal sehen, wer diesmal im Halteverbot steht“, überlegt Claudia Kreider schon jetzt. Denn in den vergangenen Jahren parkten jedes Mal noch Autos im gesperrten Bereich, was regelmäßig zu größeren Problemen führte.

Jede Menge Kleinigkeiten seien beim Aufbau zu beachten. So würde das EWR auf dem Platz einzeichnen, wo Kabel verlaufen, damit dort keine Bolzen fürs große Zirkuszelt eingeschlagen werden. Außerdem muss das Zelt von den Behörden abgenommen werden. Das Rathaus sperrt die Straße ab, damit die Kinder auf dem Gelände sicher sind. Die Gemeinde erlaube zudem, dass die Zirkusleute in den Ferien die Sporthalle nutzen, wie Kreider berichtet. Denn je nach Wetterlage werden die Workshops im Zelt, in der Halle oder auf der Straße einstudiert.

Im März findet ein Training für die Betreuer statt, dabei lernen sie die Zirkusnummern kennen. Diese stellen sie am ersten Zirkustag vor, und die Kinder können sich dann in jeweils zwei Workshops einwählen. Hier stehen Attraktionen wie Feuerakrobatik, Einradzirkus, Clowns, Jonglage, Trapezvorführungen, Trampolinakrobatik oder auch Kugellaufen auf dem Plan. Ein Workshop findet vormittags statt, einer nachmittags. Denn der Mitmachzirkus ist ein Ganztagsangebot und beginnt um 10 Uhr, gegen zwölf Uhr geht’s zum Mittagessen ins Foyer der Sporthalle, die Kinder essen in zwei Schichten.

Vorstellungen zum Abschluss

Nachmittags studieren die jungen Artisten eine zweite Zirkusnummer ein, gegen 16.30 Uhr wird die Manege geschlossen. Schon bevor der Zirkusbetrieb um 10 Uhr öffnet, macht die Schulkindbetreuung ab 7.30 Uhr ein Angebot für alle frühen Gäste.

Abschluss wird am Samstagnachmittag mit zwei Vorstellungen gefeiert. 350 Personen können im großen Zelt Platz nehmen. Die Anmeldeformulare sind ab Mittwoch, 22. Januar, erhältlich. Sie werden in den Grundschulen der Gemeinde verteilt und sind auch bei Claudia Kreider erhältlich.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020