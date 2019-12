Zauberhaftes Budendörfchen

Nordheim.„Lecker Feuerzangenbowle“, erklang es lautstark vom Stand der Freiwilligen Feuerwehr Nordheim. Dieser reihte sich ein zwischen den Buden auf dem Nordheimer Weihnachtsmarkt hinter dem Alten Rathaus. Dort hatten sich fünfzehn Vereine und Hobbykünstler zu einem kleinen, gemütlichen Winterdorf zusammengefunden. Es gab Musik, kreative Geschenkideen und auch der Nikolaus schaute vorbei.

Bisher öffnete der Weihnachtsmarkt in Nordheim immer nur für einen Adventssonntag. Zum ersten Mal fand am Abend zuvor ein „Vorglühen“ statt. „Wir wollten den Besuchern eine abendliche, gemütliche Aktion anbieten. Gerade auch für Eltern, die mal ohne Kinder den Markt genießen möchten, oder für die jüngere Generation“, so Kay-Marion Schmitt von der Arbeitsgemeinschaft (Arge) Nordheimer Vereine. Um die hundert Besucher kamen zum „Vorglühen“ vorbei. Hierfür wurde der Stand der Freiwilligen Feuerwehr samt wärmender Feuertonnentheke zur Verfügung gestellt.

Claudia Kreider und Katja Dornick, zwei der ehrenamtlichen Arge-Mitarbeiter, hatten den Abend mit weiteren freiwilligen Helfern der örtlichen Vereine organisiert. Es gab warme Getränke und andere flüssige Leckereien. Zwei Grillexperten vom Gesangsverein Volkschor sorgten für knusprige Bratwürste. Alles war dank Bernd Morew schön ausgeleuchtet, und auch rockige Musik erschallte. „Das Vorglühen kam gut an, ich denke, wir werden es nächstes Jahr wieder anbieten. Vielleicht machen abends dann auch noch mehr Stände auf“, sinnierte Kay-Marion Schmitt.

Tags darauf fand der traditionelle Weihnachtmarkt statt, an dem sich 15 Vereine und Aussteller beteiligten. In der Mitte stand der Weihnachtsbaum, der mit Kugeln geschmückt war, die die Nordheimer gespendet hatten. Jungen und Mädchen der Schulkindbetreuung hatten außerdem Bastelarbeiten beigesteuert, wie Simone Gall, Vorsitzende der Arge, berichtete.

Am Weihnachtbaum kamen alle zur Eröffnung zusammen. Dort begrüßten Bürgermeister Felix Kusicka sowie Gurkenprinzessin Kyra gemeinsam mit Simone Gall die Gäste. Die Nordheimer Kindergartenkinder und der Popchor des GV Volkschor stimmten Lieder an. Dann erschien der Nikolaus. Sven Vollrath war wieder in das rote Kostüm geschlüpft und verteilte Geschenke an die Kinder. Darin waren Süßigkeiten und Früchte, die die SPD und Unternehmer aus dem Ort gespendet hatten. Danach war Bummeln und Genießen angesagt. Ein Kinderkarussell stand ebenfalls bereit. Die Vereine sorgten für das leibliche Wohl, mit dabei waren die Landfrauen, die Theatergruppe „Die Kuckucks“, die SG NoWa, der Förderverein der Grundschule, der GV Frohsinn, die Vogelfreunde, die Freiwillige Feuerwehr sowie der Angelverein.

Lange diskutiert

Hinzu kamen Hobbyhandwerker, Hobbykünstler und Imker. Es gab bemalte und dekorierte Ziegeln, gefilzte Socken, Handschuhe oder Handtaschen, Winterfutter, Liköre, verschiedene Salze und Kreatives aus Kaffeekapseln oder Holz. Erstmals bot der Apfelhof Biebesheimer zudem Weihnachtsbäume auf dem Markt an, so dass manche Gäste auf dem Heimweg gleich ihren Christbaum schulterten.

Lange gab es Diskussionen darüber, ob der Weihnachtsmarkt in Nordheim schon einen Abend vorher gestartet werden soll. Nach langem Abwägen wurde die Idee nun in die Tat umgesetzt. Dabei sollte die Geselligkeit im Vordergrund stehen. Es sollten jedoch auch personelle Ressourcen beachtet werden, damit die Helfer am eigentlichen Weihnachtsmarkttag nicht knapp werden. Zudem bestand die Sorge, dass das Vorglühen den Besuch am Sonntag mindern würde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019