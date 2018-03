Anzeige

Biblis. Die Kriminalpolizei Heppenheim und die Staatsanwaltschaft Darmstadt suchen weiterhin intensiv nach zwei Männern, die am 31. Dezember 2016 ein älteres Ehepaar in ihrem Haus in der Lindenstraße überfallen haben (wir berichteten). In der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“, die am Mittwoch, 28. März, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, greifen die Produzenten den Fall auf und stellen die Geschehnisse in einem Filmbeitrag dar. Die Ermittler erhoffen sich dadurch wichtige Hinweise, die zur Aufklärung des Raubüberfalles beitragen können. Die für den Fall zuständige Ermittlerin wird als Gast im Fernsehstudio sein.

Zwei Männer stürmten am Silvestertag 2016 in die Wohnung und bedrohten den damals 79-jährigen Mann und seine 75-jährige Ehefrau mit einem Brecheisen. Die Täter hielten sich über mehrere Stunden dort auf und konnten mit einem dreistelligen Geldbetrag und Schmuck fliehen. Die Kriminalpolizei (K 10) in Heppenheim sucht seit der Tat zwei Männer, die ein südländisches Erscheinungsbild haben sollen. Beide haben laut Polizeiangaben akzentfrei Deutsch gesprochen. Auch die Veröffentlichung eines Phantombildes von einem der beiden Täter brachte die Polizei bislang nicht auf die Spur der Kriminellen.

Zusätzliches Telefon geschaltet