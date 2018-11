Zeichen der Mitmenschlichkeit

Biblis.Mit einer Gedenkfeier im Sitzungssaal des Bibliser Rathauses gedachten Vertreter von Vereinen und der Gemeinde der Reichpogromnacht 1938 und dem darauffolgenden dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Brannten am Anfang die Synagogen, wurden bald darauf Menschen verschleppt, ihrer Heimat beraubt und ermordet. Nie geahnte Brutalität und Gewalt gegen jüdische und andere Bevölkerungsgruppen kennzeichneten den Weg der Nationalsozialisten.

Doch sei die Welt in den vergangenen Jahren nicht friedlicher geworden, stellte Bürgermeister Felix Kusicka fest. Inzwischen folge oftmals auch politisch gewollte Ausgrenzung nur einem Zweck und Ziel: „Du gehörst nicht zu uns!“ Kusicka erinnerte daran, dass täglich Meldungen über Angriffe, Kämpfe und Vergehen gegen die Menschlichkeit veröffentlicht werden. Auch und besonders in Deutschland. „Ich zweifle inzwischen daran, dass überall auf der Welt die Verantwortlichen als großes Ziel die Sicherung und Wiederherstellung des Friedens anstreben“, erklärte er.

Schlagworte wie „Amerika first“ nannte er ebenso simpel wie gefährlich und fragte sich, ob die Menschen aus der Geschichte nichts gelernt hätten. Bewusst werde der politische Diskurs abgelehnt und viele glaubten, die einzige Wahrheit gepachtet zu haben. Die Diskreditierung des Gegenübers gehöre ebenso dazu wie die Fake-News, die zum Teil anonym über die sozialen Medien verbreitet würden – auch in Biblis. Eindringlich mahnte er, dass sich die Menschen mit Toleranz, gegenseitiger Achtung und Respekt behandeln und sich damit dem Hass entgegenstellen sollten: „Bekennen wir uns dazu: Humanität ist unsere größte Stärke – nicht Hass. Frieden und Mitmenschlichkeit ist unser höchstes Gut. Sich für dieses Ziel einzusetzen, muss all unsere Kraft gelten“.

Eindringliche Worte kamen auch von Pfarrer Arne Polzer, der auf die Zerstörung von Gottes Tempel – beschrieben im Buch der Psalmen – Bezug nahm. Er fragte, ob sich Geschichte wiederhole. Von der Obrigkeit verordneter Hartherzigkeit gelte es mit Liebe zu begegnen. Er forderte: „Liebe muss Staatsziel werden“.

Einen interessanten Einblick in jüdisches Leben in Biblis gab Günther Mösinger, Vorsitzender des Vereins für Heimatgeschichte Nordheim. So finde man erste Spuren jüdischen Lebens vereinzelt bereits zwischen 1423 und 1563. Biblis sei die viertgrößte jüdische Gemeinde im Kreis gewesen und habe zum Alsbacher Friedhofsverband gehört. Schon 1832 bauten wohlhabende Juden eine Synagoge, die neben dem heutigen Rathaus stand.

Sie lebten neben der Landwirtschaft vorwiegend vom Landhandel, von Immobiliengeschäften und vom Viehhandel. Sie setzten sich für die Ausbildung der Jugend ein und stellten ihren Bürgersinn als Gründungsmitglieder der Freiwilligen Feuerwehr und bei Hochwasser-Dammwachen unter Beweis. Auch politisch waren sie aktiv und standen ihren christlichen Kameraden in Kriegszeiten zur Seite.

Um den Einblick in das jüdische Leben in der Gemeinde zu verdeutlichen, stellte der Verein für Heimatgeschichte drei neu erworbene Bücher herausragender Bibliser Judenpersönlichkeiten aus dieser Zeit vor. 1824 in Offenbach gedruckt, handelt es sich um Halblederbände des vierten und fünften Buch Moses.

Teilweise von deutlichen Brandspuren gezeichnet, konnten die Bücher mit finanzieller Hilfe der Firma Omlor angekauft werden – als Vermächtnis für zukünftige Generationen und bleibende Erinnerung an ehemalige jüdische Mitbewohner, denen unsägliches Leiden angetan wurde.

Die Bücher können am Sonntag, 18. November im Burg-Stein-Museum im Alten Rathaus in Nordheim zwischen 10 und 12 Uhr bewundert werden.

© Südhessen Morgen, Montag, 12.11.2018