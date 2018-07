Zeit für kleine Bücherwürmer

Anzeige

Biblis.Lesen zu lernen ist für Kinder ein spannendes Abenteuer und zugleich eine geistige Herausforderung: Sie müssen sich mit Wörtern und Begriffen auseinandersetzen und Informationen entschlüsseln. Besonders das Vorlesen stärkt Kinder in diesem Lernprozess und motiviert zum Selbstlesen, das haben zahlreiche Studien gezeigt. Mit dem Projekt der Bürgerstiftung Biblis „Lesepaten an der Grundschule in den Weschnitzauen Biblis“ werden Kinder in die Welt der Buchstaben begleitet und damit beim Lernen der Sprache und des Lesens unterstützt.

Die Bürgerstiftung Biblis startete dieses Projekt im August vergangenen Jahres. Projektleiterinnen sind Gisela Gibtner und Ingeborg Hayer. „Wir sind fünf Lesepatinnen, die regelmäßig jede Woche in eine der zweiten, dritten oder vierten Klassen gehen und dort individuell mit Schülern Lesen üben – oder wir haben Kleingruppen, denen wir vorlesen“, erzählt Gisela Gibtner. Sie engagiert sich gemeinsam mit Maria Beckerle, Karin Bollmann, Ingeborg Hayer und Rosi Wolf ehrenamtlich als Lesepatin.

Zum Ende des Schuljahres 2017/18 fand ein Evaluationsgespräch mit Schulleiterin Nicole Skubella statt. „Wir freuen uns, dass einhellig von allen Seiten, von Schulleitung, Lehrerinnen, Schülern und Lesepatinnen zu hören war: Das ist eine tolle Sache“, fasst Gisela Gibtner zusammen. Für die Ehrenamtliche ein schönes Lob und Wertschätzung ihrer Arbeit. Schulleiterin Skubella meint hierzu: „Die Kinder lieben es, wenn sich jemand Zeit für jeden Einzelnen nimmt.“ Auch die Lesepatinnen freuen sich jede Woche aufs Neue, wenn sie mit den Kindern arbeiten können. „Es ist eine sehr sinnvolle Unterstützung für die Kinder, aber auch wir bekommen viel zurück, wenn sie in ihrer unbeschwerten, direkten Art ihre Sympathie oder ihren Spaß am Lesen zeigen“, erzählt Gibtner. Die Lehrkräfte bereiten zudem für jede Stunde Material vor, das die Lesepatinnen mit den Kindern bearbeiten oder damit üben. str