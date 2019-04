Zeitzeugen berichten über die Vereinsgeschichte

Biblis.Gut gelungen ist die Jubiläumschronik des FV Biblis, die der Verein nun zu seinem 100. Geburtstag auflegte. Allein schon das Titelblatt ist etwas besonders. Diana Hami von der Klasse 4b der Bibliser Grundschule hat es entworfen und damit den Wettbewerb, den der Verein gemeinsam mit der Schule an den Weschnitzauen initiierte, für sich entschieden.

Im Anfangsteil des Buches stellen sich alle Gruppierungen des Vereins vor, darunter die vielen Jugendmannschaften des JFV BiNoWa. Ab Seite 25 beginnt ein chronologischer Rückblick. In den „Gründungsjahren“ wird darüber berichtet, wie schwer es war, einen solchen Verein unmittelbar nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg aufzubauen.

Ab den 1950er Jahren berichten jeweils Zeitzeugen darüber, wie sie das jeweilige Jahrzehnt erlebt haben, und dokumentierten dies handschriftlich. So leitet FVB-Urgestein Hans Stumpf die 1950er Jahre damit ein, dass er den FV Biblis als Hort der Kameradschaft und der Lebensfreude beschreibt.

„Atemberaubendes Jahrzehnt“

In den 1960er Jahren ging es beim FV Biblis deutlich aufwärts: Nicht nur, was die Zugehörigkeit zu den Spielklassen anbelangt. Davon weiß Rainer Jung zu berichten, der ein „atemberaubendes Jahrzehnt“ sah. Der Bau des Pfaffenau-Stadion stand im Mittelpunkt der 1970er Jahre. Deswegen bot sich der inzwischen 95 Jahre alte Herbert Schulz als geeigneter Zeitzeuge an, da er von 1970 bis 1984 den Verein führte.

Alwin Kissel berichtet über die 1980er Jahre, in dem die Jugend des Vereins von sich reden machte und auch der Freizeitfußball stark verbreitet war. In den 1990er Jahren schaffte der Verein zwar die Rückkehr in die Bezirksoberliga Darmstadt, stieg aber zwei Jahre später wieder ab. Das war „von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt“, wie Hans-Jürgen Spira diesen Zeitabschnitt kritisch unter die Lupe nahm. In den 2000er Jahren litt der Verein etwas unter den Sünden seiner Vergangenheit. So sieht es Ralf Sauer, der von 2005 bis 2015 dem FV Biblis vorstand. Im zu Ende gehenden Jahrzehnt befindet sich der Verein auf Konsolidierungskurs und kehrte immerhin wieder in die Kreisliga A zurück. Diesem Tatbestand widmet sich Karlheinz Gölz, seit 2015 Vorsitzender des Vereins. Auch die tabellarische Entwicklung des Vereins kann haargenau nachvollzogen werden.

Der FVB hatte immer starke Abteilungen. Zwei AH-Mannschaften, eine große Jugendabteilung, die Damenabteilung und nicht zuletzt die Tischtennisabteilung. Darüber ist im Buch „100 Jahre FV Biblis“ ebenso zu lesen, das für 5 Euro beim Vereinsvorsitzenden Karlheinz Gölz, Telefon 06245/4488 gekauft werden kann. hias

© Südhessen Morgen, Samstag, 27.04.2019