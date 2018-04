Anzeige

Wattenheim.Mittags war beim Hoffest der Familie Ochsenschläger in Wattenheim fast kein Durchkommen mehr. Genussmenschen aus dem Ort und der Region nutzten die Gunst der Stunde, um unterschiedlichste und schonend hergestellte Lebensmittel zu probieren. Neben ausgewählten Weinen, Likören und Schnäpsen lud Gabriele Neumann aus Lorsch ihre in Fürth im Odenwald produzierten Erfrischungsgetränke an. „Sie passen auch sehr gut zu einem ausgewählten Essen, zu Fisch oder Fleisch und geben auch Desserts noch eine besondere Note“ erklärte Neumann.

Freilaufende Hühner

Ihre Getränke bestechen durch ganz besondere Geschmacksnoten. So hat sie Sauerkirschsaft nicht nur ein wenig Zucker und Zitrone beigemischt, sondern sie durch einen kalt gewonnen Berg-Kaffee-Extrakt edel verfeinert. Auch Limonen mit Minze und dem feinen Aroma der Tongabohne verfeinert kitzeln die Geschmacksnerven.

Die Liebhaber von Hopfen und Malz wurden mit beigemischtem Himbeersaft verwöhnt. Während der Duft von frittierten Hühnern das Wasser im Munde zusammen laufen ließ, kamen auch Kartoffelliebhaber auf ihre Kosten. „Aus der roten Amalie haben wir Spiralchips gemacht“ erklärte Hausherr Siegbert Ochsenschläger.