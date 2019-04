Zirkusluft weht durch die Halle

Biblis.Vier Tage lang war wieder Halligalli in der Riedhalle Biblis angesagt. Denn die „Gut drauf!“-Ferienspiele lockten mit tollen Angeboten, an denen im Durchschnitt 40 Kinder pro Tag teilnahmen. Die Halle wurde zum großen Indoor-Spielplatz, aber auch Basteln oder ein Ausflug zur alla hopp!-Anlage nach Bürstadt begeisterten die Kinder. Am Ende der Woche gab es eine kleine Abschlussshow für die Familien mit Clownnummern und Akrobatik.

Jeder Tag startete mit einem Begrüßungsspiel. Später konnten die Kinder selbst entscheiden, was sie machen wollten. Nicht nur Toben stand auf dem Programm. Auch das Kinderschminken kam gut an. „Wenn mich meine Mama so sieht, wird sie Augen machen“, sagte Lena mit einem bewundernden Blick in den Spiegel.

Organisiert wurden die Ferienspiele wieder von der Sportjugend Bergstraße, der Gemeinde Biblis, der Sportjugend Hessen und dem Einrad-Zirkus vom Radfahrer-Verein Biblis. Federführend war Werner Hartel, der die Ferienspiele in dieser erfolgreichen Form vor über zehn Jahren etabliert hat. In einem Team von elf Betreuern kümmerte er sich den ganzen Tag um die Teilnehmer.

Ruhepausen konnten die Ferienspielkinder im Raum der Stille einlegen. In der Kreativecke war auch immer etwas los. „Mir sind hier tolle Sachen eingefallen, die ich für meine Mama basteln kann“, sagte Akim.

So konnten kleine Blumentöpfe gefertigt werden. Diese bestehen aus einfachen Holzstöcken, an die oben eine Wäscheklammer geklebt wird. „Dann schneiden die Kinder einen Hasenkopf aus Pappe aus, bemalen ihn, und schon entsteht für jedes Kind der eigene individuelle Osterschmuck für zu Hause“, erklärte Hartel.

Proben fürs Finale

Auf Fahrrädern machte sich eine Gruppe mit Werner Hartel auf den Weg zur alla hopp!-Anlage nach Bürstadt. „Eine Fahrradtour von acht Kilometern ist eine echte Herausforderung für manche Kinder“, so der Betreuer. Als die Kinder dann zurückkamen, waren sie recht müde und ausgepowert, was für ein ruhiges Ende des zweiten Ferienspieltages sorgte.

Am nächsten Tag begannen die Proben für die Abschlussshow. Leider waren nur wenige Jungen und Mädchen bereit, beim Finale etwas vorzuführen – und auch die Publikumszahlen hielten sich in Grenzen. Immerhin sah sich Bürgermeister Felix Kusicka die Vorführung an.

Reichlich Zirkuslust wehte durch die zur Manege umfunktionierte Riedhalle. Nils und Jason sausten mit kleinen Fahrzeugen vor den Besuchern herum und zeigten als Clowns lustige Zusammenstöße. Auf dem Trapez begeisterten Anna und Juno sowie Timo und Noah das Publikum. Nathan hatte sich das IO-Hawk-Gefährt ausgesucht. Es fährt elektrisch und wird durch Körperbewegungen gelenkt. Als Clown zeigte er außerdem ein Kunststück mit einem Ball. Akim und Anna hatten lange für ihre Pyramide geübt. Der Beifall des Publikums war ihnen für diese gelungene Darbietung gewiss.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.04.2019