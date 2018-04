Anzeige

Biblis.Was sind die laufenden Projekte und Tätigkeiten im Atomkraftwerk Biblis, wie ist der aktuelle Stand bezüglich der Stilllegung und des Abbaus? Diese und weitere Fragen beantwortet RWE Nuclear im Rahmen der Informations-Initiative „KW Biblis transparent!“ am Donnerstag, 19. April, 17 Uhr, interessierten Bürgern bei einem weiteren Fokustag. Diesmal steht das neue Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle im Fokus.

Bei einem Impulsvortrag durch den für den Neubau zuständigen Projektleiter erhalten die Besucher im Informationszentrum des Kraftwerks zunächst einführende Informationen. Anschließend besteht die Gelegenheit für eine Rohbaubesichtigung des neuen Zwischenlagers. Ein eigenes Bild von den derzeit laufenden Arbeiten auf dem Kraftwerksgelände können sich die Besucher beim anschließenden Anlagenrundgang machen.

Ausweis notwendig

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und eine Anmeldung deshalb erforderlich. Jugendliche unter 14 Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen. Interessenten werden gebeten, sich telefonisch unter 06245/214139 oder per E-Mail bei alexander.scholl@kkw.rwe.com zu wenden. Zum Betreten des Kraftwerksgeländes ist ein gültiger Personalausweis oder Reisepass notwendig. Daran sollte jeder angemeldete Besucher am 19. April denken. red