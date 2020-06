Zu viele Bücher im Schrank

Wattenheim.Die Corona-Pandemie hat auch am Bücherschrank in Wattenheim ihre Spuren hinterlassen. So sammelte sich seit März Buch um Buch in der Bücherbox an, die zwischenzeitlich völlig überlief. Unter den Büchern sind viele, die äußerlich keinen guten Eindruck machten.

„Die Menschen nutzten die Zeit des Lockdowns, um auszumisten und sehen in dem Bücherschrank eine gute Möglichkeit, sich von ihren alten Büchern zu trennen“, erklärte Bianka Muhs, die den Bücherschrank erst im Oktober eingeweiht hatte.

Der Bücherschrank war inzwischen durch die vielen Bücher, die bereits auf dem Boden abgelegt wurden, so überfüllt, dass er nicht mehr schön anzusehen war. Deswegen trafen sich nun fünf Mitglieder des SPD-Ortsvereins Biblis am Bücherschrank, um ordentlich aufzuräumen. Mit eigenen Putzutensilien wurde der Schrank innen und außen gesäubert. Alte und beschädigte Bücher wurden aussortiert und entsorgt.

„Wir unterstützen die Idee des Bücherschranks, weshalb wir gleich aktiv wurden, als wir von dessen Zustand gehört haben. Wir werden das weiter beobachten und, sollte es nötig sein, wieder klar Schiff machen“, versprach Erik Schiffner. Er engagiert sich als Beisitzer im Ortsverein der SPD-Biblis. red

© Südhessen Morgen, Montag, 22.06.2020