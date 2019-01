Züchter ehren ihren Vorsitzenden

BIBLIS.Auf ein erfolgreiches neues Jahr haben rund 40 Mitglieder des Geflügelzuchtvereins (GZV) am Sonntagvormittag ihre Gläser erhoben. Sie wünschen sich ein „Vereinsjahr mit möglichst vielen Zuchterfolgen und guten Platzierungen bei den anstehenden Rassezuchtschauen“. Vereinsvorsitzender Hans Georg Müller und seine Vorstandskollegen hatten zum alljährlichen Neujahrsempfang samt Ehrungen verdienter Mitglieder und erfolgreicher Züchter eingeladen und konnten sich über ein voll besetztes Vereinsheim freuen. Auch Bürgermeister Felix Kusicka kam vorbei.

Hans Georg Müller beleuchtete in seinem Grußwort die Vereinsgeschehnisse im vergangenen Jahr und wünschte in seiner Vorschau auf die kommenden zwölf Monate allen Anwesenden „Gesundheit und viele erfolgreiche Stunden im Kreis der Rassegeflügelzüchter“. Müller als Vereinschef wurde selbst für seine außerordentlichen Verdienste für den Verein geehrt.

Bei Leistungsschauen überzeugt

Der Vorsitzende wiederum konnte zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue auszeichnen. An vier Mitglieder verlieh er die Kreisverbandsnadel in Gold samt Urkunde und flüssigem Dankeschön „für besondere Verdienste“: Timo Keßler, Hilde Heuser, Oliver Piee und Stefan Reiling. Weitere Vereinsmitglieder wurden mit Vereinsnadeln in Silber und Gold ausgezeichnet. Der anhaltende Applaus der Vereinsfamilie war ihnen sicher. Ehrenbänder und Pokale des Geflügelzuchtvereins und des Landesverbands erhielten zudem die Züchter, die vergangenes Jahr bei den verschiedenen Leistungsschauen gute Platzierungen erreicht haben. Zum Glückwunsch sprach Müller mit einem Lächeln auch die Bitte aus, sie sollten „2019 so erfolgreich weiter machen“.

Nach dem Ende des offiziellen Teils gab es ein gemeinsames Mittagessen im Kreis der Vereinsfamilie, die den Nachmittag mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen ließ.

