Züge fahren fast auf Augenhöhe

Biblis.Fast Augenhöhe mit Loks und Waggons waren die Besucher bei der Modellbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Biblis. Dies bauten ihre Module in angenehmer Höhe in der Kultur- und Sporthalle Nordheim auf, so dass die Loks direkt vor der Nase der Gäste vorbeifuhren. Die Ausstellung ist der Abschluss der vier Fahrtage des Vereins, bei denen die Mitglieder ihre Module aufbauen, kombinieren und in Betrieb nehmen.

Schon drei Tage vor der Ausstellung, so Vorsitzender Jürgen Schmidt, begann der Aufbau der Module. Diese sind miteinander kompatibel. So konnte auf den vereinseigenen Modulen um die Bahnhöfe „Hofheim/Ried“ und „Rosenthal“ ein abwechslungsreicher Zugbetrieb gewährleistet werden. Hierbei sind der Bahnhof und die Gleisanlage dem Original in Hofheim nachempfunden. Der Rest jedoch ist frei gestaltet.

Der Verein hatte bis vor kurzem das Bestreben, die Riedbahnstrecke nachzubauen, hat sich inzwischen aber anderweitig orientiert. Das hängt auch damit zusammen, dass die Riedstrecke so nicht mehr im neuen Vereinsraum aufgebaut werden kann. Daher setzt man nun auf Modulzusammensetzungen der Mitglieder, die ihre Streckenverläufe nach eigener Fantasie gestalten. So ist der Bahnhof „Rosenthal“ kein realer Haltepunkt.

Ergänzt wurden die Vereinsmodule mit Modulen der drei Mitglieder Sebastian Litters, Jürgen Schmidt und Dieter Zeller. Auf diesen sind ein Hafen und eine funktionsfähige Schotterverladung zu sehen. Manche Module sind komplett fertig, bei anderen stecken die Mitglieder noch mitten in der Arbeit. So konnten die Besucher vom Rohbau bis zum fertigen Modul mit Grünfläche, Gebäuden, Fahrzeugen, Menschen und elektrischen Besonderheiten alles sehen, was zum Modellbau dazugehört. Und sie gewannen einen Eindruck davon, wie viel Arbeit und Zeit in solche Module gesteckt werden, bis sie fertig sind. Die Besucher konnten sich auch Inspirationen und Tipps für die eigene Anlage abholen. Für Kinder standen Erhöhungen bereit, damit sie auf die Anlage und den Fahrbetrieb schauen konnten.

Für die Mitglieder standen aber vor allem die vier Tage Fahrbetrieb im Vordergrund. Im Vereinsheim können sie solch großflächigen Anlagen nicht aufbauen. Daher sind diese Fahrtage für die Eisenbahnfreunde etwas Besonderes. Sie können weitläufige Anlagen bauen und befahren.

Börse im November

Neben der Ausstellung, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Nordheim stattfand, laden die Eisenbahnfreunde Biblis und Umgebung jedes Jahr zu zwei Modellbahn- und Spielzugbörsen in h Biblis ein. Hier soll den Besuchern die Möglichkeit gegeben werden, ihr Sortiment zu erweitern, mit Händlern ins Gespräch zu kommen und eigene Artikel zu verkaufen.

Die nächste Modellbahn- und Spielzeugbörse findet am Samstag, 16. November, 11 bis 16 Uhr, in der Riedhalle Biblis statt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.10.2019