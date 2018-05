Zufriedener Blick zurück

Anzeige

Biblis.Wenn Alfred Kappel aus Biblis auf sein Leben zurückblickt, ist er sehr zufrieden. „Beruflich, privat, gesundheitlich und sportlich – besser hätte es nicht laufen können“, meint der ehemalige Bürgermeister, der am heutigen Mittwoch seinen 80. Geburtstag feiert. Und weil er so viel Gutes erfahren hat, möchte er das als Vorsitzender des Stiftungsrates der Bürgerstiftung Biblis gerne weitergeben.

Es gibt nur wenig, was er in all den Jahren anders gemacht hätte. Eines allerdings bedauert Kappel ein wenig. „Damals mit 17 oder 18, kurz nach meiner Ausbildung bei Bopp & Reuter, wäre ich gerne nach Australien ausgewandert. Die Firma hat dort Arbeitsplätze angeboten. Meinen Eltern hat das gar nicht behagt, aber kurz darauf bin ich dann zu den Gebirgsjägern bei der Bundeswehr gegangen, da war ich sowieso weg“, erinnert er sich.

Traum von Australien

Nach Australien ist er nie gekommen, obwohl ihn die Olympischen Spiele in Melbourne im Jahr 1956 oder in Sydney im Jahr 2000 sehr gereizt hätten. Dafür sind er und Ehefrau Inge viel in Europa gereist und tun es immer noch sehr gerne. Sohn Rüdiger war fünf Jahre lang beruflich in Istanbul. Ihn besuchten die Eltern mehrmals im Jahr.