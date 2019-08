Zulassung am Freitag

Biblis.Der Bibliser Wahlausschuss prüft die eingereichten Bewerbungen der Bürgermeisterkandidaten und entscheidet über deren Zulassung zur Wahl. Die Sitzung findet am Freitag, 30. August, um 18 Uhr im Rathaussaal statt. Interessierte Bürger haben dabei Zutritt. Das teilt Wolfgang Reibenspiess mit. Er ist Mitglied des Gemeindevorstandes und übernimmt das Amt des Besonderen Wahlleiters.

Für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 27. Oktober, liegen vier Bewerbungen vor: Bürgermeister Felix Kusicka (parteilos) strebt eine zweite Amtszeit an. Er wird von der CDU unterstützt. SPD-Vorsitzender Ewald Gleich hat bei der vergangenen Wahl gegen Kusicka verloren und kandidiert nun zum zweiten Mal. Neu am Start sind der von der Freien Liste Biblis präsentierte Ralph Bühler (AfD) und der Bibliser Schmied Volker Scheib (parteilos), der als Vierter seine Kandidatur bekannt gab. ps

