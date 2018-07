Zum Schluss geht’s nach Island

Anzeige

Gehaltvoller Bananenkuchen

Zudem haben die Betreuer mit den Kindern afrikanische Brotfladen sowie einen ganz süßen Bananenkuchen gebacken. „Die Kinder verstanden schnell: Wenn es in Afrika etwas zu essen gibt, dann ist das meist sehr gehaltvoll“, sagte Paul.

Passend zum Thema Afrika bauten die Jungen und Mädchen zudem Handtrommeln aus einem Tontopf, bemalten ihn bunt und verzierten ihn mit hübschen Bommelkordeln. „Dann gab es in der Afrika-Woche noch einen Ausflug in den Zoo nach Frankfurt, wo wir uns die afrikanischen Tiere genauer anschauen konnten“, ergänzte Betreuerin Nicole Ochsenschläger. Ein afrikanisches Konzert mit Trommeln und Liedern rundete alles ab. Dafür kamen die Kinder unter dem Malawibaum zusammen. Sie lernten zudem, wie sie schon rein optisch die Bäume aus Afrika mit denen daheim unterscheiden können.

In der zweiten Woche stand Italien auf dem Programm. Damit kannten sich die Kinder viel besser aus. Also sammelten sie zunächst Erfahrungen und Wissen zu diesem Land. Neben Rom schauten sie sich Venedig näher an und lösten zu beiden Städten ein Quiz. So mussten sie etwa raten, wie viele Brücken es in Venedig gibt.

„Ein Nudeltag durfte hier nicht fehlen, zudem haben wir Spaghettieis gemacht“, erzählte Paul. Lächelnd fügte Nicole Ochsenschläger hinzu: „Es schienen so einige Köche ,verliebt’ zu sein – wenn man nach der Menge Salz im Wasser geht!“ Mit den Kindern haben sie noch einen Sommer-Strand-Muschel-Tag veranstaltet, bei dem die Jungen und Mädchen Windlichter gestalteten. Die Gläser verzierten sie mit bunt bemalten Muscheln, denen sie Kulleraugen aufsetzten. Dann befüllten sie sie mit Sand und Kerzen oder anderen Leuchtmitteln. „Der Ausflug führte uns in den Tierpark nach Worms, da gab es reichlich Eis für die Kinder zum Schlecken“, erzählte Paul. Zum Abschluss der Italienaktion haben sie Pizza gebacken.

„In der dritten und letzten Woche ,kühlen’ wir uns schließlich in Island ab“, kündigte Andrea Paul an. Wieder erwartet sie mit ihrem Team um die 20 Kinder – Mitte der Woche werden es aber bis zu 40. „Denn dann beginnt die Schnupperzeit der neuen Kinder, die ab der Schulzeit bei uns betreut werden“, sagte die Leiterin der Schulkindbetreuung.

