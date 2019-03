Zumbaparty zum Tanzen

Biblis.Spaß haben, zu Latino-Rhythmen tanzen und dabei auch noch den Kreislauf so richtig in Schwung bringen: Das ist das Geheimrezept von Zumba. Die Turngemeinde (TG) Biblis lädt alle tanzbegeisterten Menschen zur ersten Ausgabe der Eventreihe „Zumba-Party @ TG Biblis“ ins Bürgerzentrum Biblis ein. Diese findet am Samstag, 23. März, von 18.30 bis 21.30 Uhr im großen Saal des Bürgerzentrums statt. Einlass ist ab 17.45 Uhr. Ab dann gibt es drei Stunden Zumba-Power für die Teilnehmer. Als Instruktoren stehen Daniela Schwinn, Martina Bursch, Waldemar Engels, Lisa Rizzi, Claudia Bormuth und Andrea Glanzner bereit.

Der Vorverkaufspreis beträgt 15 Euro. TG-Vereinsmitglieder können ihre Eintrittskarte nach der Veranstaltungen in einen 10 Euro Wertgutschein für den nächsten Zumba-Kursblock eintauschen. Eintrittskarten gibt es bei den Instruktoren, in der Geschäftsstelle der TG Biblis, über die Homepage des Vereins und bei Tobias Müller unter tobias-mueller@tg-biblis.de. str

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.03.2019