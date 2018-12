Zusammenhalt im Mittelpunkt

Biblis.Um die 400 Gäste tummelten sich in der Bibliser Riedhalle, wo sich der Jugendförderverein (JFV) BiNoWa zur Weihnachtsfeier traf. Die Nachwuchskicker freuten sich über Geschenke vom Nikolaus und die Auftritte von Schulchor und Stadtgarde. Geschäftsführer Michael Seibert distanzierte sich mit deutlichen Worten von jenen Vereinen, die auf unlautere Weise gut ausgebildete Spieler und Trainer vom JFV abzuwerben versuchen. Umso mehr erinnerte Seibert an das Jahresmotto „Am Ball bleiben“ und betonte, dass dies nur gemeinsam gehe.

Sportlich gehe es stetig bergauf, auch wenn es in diesem Jahr keinen Titel zu feiern gab. „Erfahrungen von Niederlagen und Enttäuschungen gehören dazu und sind ebenso wichtig“, meinte Seibert. Der Abstieg der D-Jugend aus der Gruppenliga sei für den Verein nur eine Momentaufnahme. „Unser Ziel: Wir möchten junge Menschen helfen, sich fußballerisch und persönlich weiterzuentwickeln, um ihnen damit den Weg in ihre Stammvereine zu ebenen“, führte Seibert aus.

Er erinnerte zudem an das Erreichen des Finales um die Gruppenliga-Meisterschaft bei den C-Junioren. Auch wenn das Team verlor, war dies der größte Erfolg der noch jungen Vereinsgeschichte. Der Jugendförderverein arbeitet fast ausschließlich mit Kindern und Jugendlichen aus dem Umfeld von Biblis, Nordheim, Wattenheim und Groß-Rohrheim.

Der JFV habe durch gute Ausbildung erreicht, dass mehr Spieler zum Verein dazustoßen als ihn verlassen. Ebenso suchen Nachbargemeinden mit ihrem Fußballnachwuchs den Weg zum JFV, beispielsweise der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Außerdem laufe eine Gastmannschaft des FV Hofheim unter den Farben der BiNoWa auf. „Der Zusammenschluss der Vereine im Jugendfußball ist in vollem Gange“, erklärte Seibert. Bei der C- und D-Jugend gebe es viele Spieler, aber bei der A- und B-Jugend sehe es schlecht aus. So sind im Kreis Bergstraße nur 16 A-Jugend-Teams gemeldet. Der JFV versucht, diesem Schwund in den höheren Klassen durch Attraktivität entgegenzutreten. Der Verein setzt auf die Jugend in allen Klassen. Es gibt sogar eine neue Mädchenmannschaft. Lizenzierte Trainer seien wichtig. Der Verein biete ein ganzheitliches Trainingsangebot an und sei um gesicherte Finanzen und ein solides, breit aufgestelltes Vereinsmanagement bemüht. Sorgen machten ihm allerdings die Sportanlagen. Jedoch konnte Seibert bei der Feier verkünden, dass das verklumpte Granulat auf dem Kunstrasenplatz nun ausgetauscht wird. Ebenso wird der Naturrasen in Biblis komplett erneuert und der Tennenplatz in Wattenheim mit einem neuen Belag versehen. Dafür ging ein Dank an die Gemeinde Biblis.

Die Rede war eingebettet in ein unterhaltsames Programm. So sang unter der Leitung von Nora Snaschel der Bibliser Schulchor „Auenklänge“ und zwei Tanzmariechen der Stadtgarde überzeugten mit ihrem tänzerischen Können. Auch der Nikolaus kam vorbei und es fand eine Tombola statt.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.12.2018