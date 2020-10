Zutaten für die Liebe

Biblis.„Die schönsten Jahre eines Lebens“ stehen am Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel auf dem Programm. Jean-Louis war einmal ein Weiberheld. Doch der ehemalige Rennfahrer kann sich immer seltener an seine siegreichen Zeiten erinnern. Die Erinnerungen drehen sich vorwiegend um Anne, der Liebe seines Lebens, die sein Sohn daraufhin ausfindig macht.

„Love Sarah – Liebe ist die wichtigste Zutat“ läuft am Wochenende von Freitag, 16., bis Sonntag, 18. Oktober, jeweils 20 Uhr, Sarah ist eine bekannte Londoner Konditorin. Als sie eines Tages unerwartet stirbt, hinterlässt sie ihrer 19-jährigen Tochter Clarissa einen teuren Mietvertrag für einen Laden in Notting Hill und gleichzeitig damit auch den Traum ihrer Mutter, eine eigene Bäckerei zu eröffnen.

Als Animationsfilm für Kinder läuft „Der kleine Rabe Socke 3“ am Sonntag, 18. Oktober, um 15 Uhr. Nachdem er mal wieder mit einem Missgeschick das Waldfest ruiniert hat, wird der kleine Rabe Socke von Frau Dachs zum Aufräumen des Dachbodens verdonnert und findet dort eine Karte. Wer ihr Rätsel löst, darf König des Waldes werden. Wegen Corona gibt es die Karten nur online. In die Kindervorstellung dürfen Kinder unter zwölf nur in Begleitung eines Erwachsenen. cid

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.10.2020