Zweckverband übernimmt Aufgaben für Biblis

Biblis. Die Gemeinde Biblis und der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße arbeiten seit Jahresbeginn zusammen. Der Zweckverband übernimmt die Aufgaben, die beim Betrieb der Kläranlage und des Kanals sowie bei der Stadtentwässerung anfallen. Zum weiteren Aufgabenbereich, den der KMB für Biblis wahrnimmt, gehört außerdem der Straßen- und Ingenieurbau.

Die Gemeindevertretung hatte die Vereinbarung beschlossen. Im Dezember erfolgte die Unterzeichnung. Damit soll gewährleistet werden, dass die gesetzlichen Aufgaben der Gemeinde für Abwasser und Tiefbau erfüllt werden, nachdem inzwischen der dafür zuständige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet worden ist. Deshalb kümmert sich der KMB bereits jetzt um diese Aufgaben. Der beschlossene Verbandsbeitritt erfolgt erst im Januar 2020.

Diese Veränderungen haben in Biblis die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. „Nein, wir haben mit diesem Vertragswerk nicht die Kläranlage verkauft, auch wenn dies momentan von manchem Protagonisten immer wieder erzählt wird“, macht Bürgermeister Felix Kusicka während eines Pressegesprächs im Rathaus deutlich.

Mit der jetzt gestarteten Kooperation werde sichergestellt, dass die gesetzlichen Verpflichtungen weiterhin vollumfänglich erfüllt werden. „Jeder, der in seinem Haus eine Heizung hat, hat dazu vielleicht auch einen Wartungsvertrag mit einem Dritten, damit alles ordnungsgemäß und reibungslos funktioniert und er sich nicht um alles selbst kümmern muss. In dieser Art und Weise kann man auch die Aufgabenwahrnehmung durch den KMB darstellen“, sagt Kusicka.

Erst durch den Verbandsbeitritt am 1. Januar 2020 erfolge die Aufgabenübertragung auf den Zweckverband. Die Gemeinde Biblis werde dann vollwertiges Mitglied des Zweckverbands und bringe die Kläranlage und den Kanal als Vermögen mit ein. Zuvor gebe es eine finanzielle Bewertung. Ein Verkauf finde nicht statt.

Ganz klar widerspricht der Bürgermeister Gerüchten, dass den Mitarbeitern der Bibliser Kläranlage gekündigt werde. „Sie können ohne finanzielle Nachteile mit Besitzstandswahrung am 1. Januar 2020 zum KMB wechseln.“ Sie erhielten weiterhin ihre bisherigen tariflichen Bezüge.

Dann räumt der Bürgermeister mit einem weiteren Gerücht auf, in dem über einen Verkauf des Bauhofs spekuliert werde. Über so ein Vorhaben sei nicht diskutiert worden, sagt Kusicka und bekräftigt: Solange er Bürgermeister sei, wolle er den Bauhof bei der Gemeinde behalten.

Die Straßensanierungen werden laut Verwaltungschef als Dienstleistung über den KMB abgewickelt. Die Gemeinde behalte dabei die Entscheidungshoheit und trage die Kosten für die Maßnahmen. Biblis werde also unter anderem weiterhin festlegen, welche Straßen eine grundhafte Sanierung benötigen.

Durch die Weichenstellungen in Richtung Zweckverband und den Beitritt soll erreicht werden, dass die Abwassergebühren nicht weiter steigen, sondern gegebenenfalls sogar sinken, so Kusicka weiter. Durch die bereits laufende Zusammenarbeit gibt es für die Bibliser neue Ansprechpartner für die Kläranlage, die Stadtentwässerung und den Kanalbetrieb sowie den Straßen- und Ingenieurbau. Diese sind dann auch nach dem Beitritt in einem Jahr für die Bürgeranfragen in diesen Bereichen zuständig. Ein entsprechender Flyer liegt im Rathaus aus. (ps)

