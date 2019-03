Zwei Bibliser auf der B 44 schwer verletzt

Bei dem Unfall auf der B 44 entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro. © Nix

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es am Freitagmittag gegen 14 Uhr auf der B 44 in Biblis gekommen. Dabei wurden die Insassen eines Smart, ein 80-jähriger Mann und seine 63-jährige Beifahrerin, beide aus Biblis, schwer verletzt. Laut einem Sprecher vermutet die Lampertheimer Polizei, dass der Smart-Fahrer die B 44 in nördlicher Richtung fahrend an der Kreuzung Bachgasse als Linksabbieger verlassen wollte. Womöglich habe ein 60-jähriger Lkw-Fahrer aus Viernheim das zu spät bemerkt und den Kleinwagen deshalb gerammt.

„Gott sei Dank war der Kieslaster nicht beladen“, sagte Ralf Becker, Sprecher der Bibliser Wehren. Die Insassen des Smart wurden verletzt ins Krankenhaus gefahren. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der auf der B 44 gelandete Rettungshubschrauber aus Mannheim wurde nicht benötigt. Die Feuerwehr hat die Verletzten mit der Rettungsschere befreit. Sie war mit 25 Leuten im Einsatz, zwei Notärzte und der Rettungsdienst waren vor Ort. mas

© Südhessen Morgen, Freitag, 29.03.2019