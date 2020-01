Zwei Flächen für Ärztehaus in Prüfung

Einsatz

Wehr fällt vier Bäume

„Baum auf Straße“ hieß es am Dienstagmittag für die Feuerwehren der Gemeinde Biblis. Der Sturm hatte einen Tannenbaum in der Straße „Am Rübgarten“ in Bewegung gebracht. Gegen 12.05 Uhr wurden die Brandschützer Biblis zur ...