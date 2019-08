Zwei FSJler bringen Kinder in Bewegung

Biblis.„Unser Jahr ist bald vorbei“, bedauern Liridona Shabani und Luka Rakavic. Sie absolvieren bis Ende August noch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Sportkreisjugend Bergstraße. Vorwiegend sind die beiden in der zertifizierten Bewegungskindertagesstätte Sonnenschein in Biblis sowie bei Sportvereinen eingesetzt. So halfen sie nun bei der Ferienspielaktion der Einradfahrer des RV Vorwärts Biblis mit. Hierbei bekamen sie Besuch von Karin Hartmann (SPD), Mitglied im hessischen Landtag, und Marius Schmidt, Vorsitzender der SPD Bergstraße, die sich über die Arbeit der FSJler informieren wollten.

„Das Jahr als FSJler hat uns viel gebracht, eine tolle Erfahrung“, berichten die zwei jungen Leute den Politikern. Beide entschieden sich für das FSJ, da sie gerne mit Kindern arbeiten und „mal in die Berufswelt reinschnuppern“ wollen. Schließlich müssen sie während ihres Jahres im Durchschnitt 38,5 Stunden pro Woche arbeiten. Sie waren das Jahr überwiegend in der Kindertageseinrichtung Sonnenschein Biblis eingesetzt.

Bewegungstag organisiert

„Eine absolute Bereicherung für uns. Sie haben uns viel unterstützt und einige interessante Aktionen ins Haus gebracht. Ebenso organisieren die FSJler immer den Bewegungstag, bei dem Vorschulkinder und deren Nachfolger von den Einrichtungen Sonnenschein und Pusteblume zusammenkommen“, berichtet Christel Bedford, stellvertretende Leiterin der Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis. Seit zehn Jahren sind FSJler im Sonnenschein aktiv, die Einrichtung ist ein zertifizierter Bewegungskindergarten der Sportjugend Hessen. „Wir haben uns sehr wohlgefühlt“, meint Liridona Shabani, die nun ein Lehramtsstudium fürs Gymnasium anstrebt.

„Die Kinder geben einem so viel zurück. Wir kommen morgens bei der Arbeit an, sie umarmen uns, sagen: ,Schön, dass du da bist’“, erzählt Luka Rakavic. So gehe er sehr gerne zur Arbeit. Er beginnt nun eine Ausbildung als Bankkaufmann, sein ehrenamtliches Engagement möchte er aber in seinen Sportvereinen weiterführen.

Neben der Zeit in der Kindertagesstätte unterstützten die beiden zwei Mal in der Woche abends das sportliche Kinder- und Jugendangebot des RV Vorwärts und wurden auch im ganzen Kreis Bergstraße eingesetzt, etwa bei Kinderfesten. Hierbei standen sie in enger Verbindung zu Werner Hartel von der Sportjugend Bergstraße.

Chancen genutzt

Durch das FSJ hätten sie viel gelernt und sich persönlich weiterentwickelt. Dadurch konnten sie auch einige Chancen nutzen: Denn es gab 25 Bildungstage inklusive der Ausbildung zum Übungsleiter im Breitensport mit dem Profil Kinder und Jugendliche samt Lizenzerwerb. Sie haben eine Sozialversicherung sowie Haftpflicht- und Unfallversicherung, Taschengeld von 300 Euro im Monat. Mit dem Freiwilligendienstausweis erhalten sie Ermäßigungen.

„Trotzdem ist das FSJ für viele nicht so attraktiv, dies liegt vor allem im finanziellen Ausgleich, und es müssten noch mehr Vorteile für die FSJler her“, meint Rainer Seel, der die Leitung der Freiwilligendienste bei der Sportjugend Hessen innehat. Und genau hier sei die Politik gefragt, denn wenn es nicht entsprechend Fördermittel gäbe, die dauerhaft eingesetzt werden können und nicht nur kurzfristig für bestimmte Projekte, könne man junge Leute eher an das FSJ ranführen.

Kein Pflichtdienst

Dem stimmen Hartmann und Schmidt zu, sie hätten entsprechende Eingaben schon auf Bundes- und Landesebene gemacht. Denn sie schätzen das ehrenamtliche Engagement und wissen, dass ohne ein solches Ehrenamt vieles nicht mehr möglich sei. Einen Pflichtdienst lehnen sie ab, möchten aber das FSJ fördern. Etwa durch Vorteile hinsichtlich der Ausbildung oder eines Studienplatzes, durch Anrechnung der Zeiten in bestimmten Berufsfeldern. Wer sich ehrenamtlich einsetze, der soll hierfür auch Wertschätzung erhalten und davon profitieren. Daher besuchen die beiden SPD-Politiker die Teilnehmer in der Region, um sich ein Bild vor Ort zu machen und ihre Unterstützung anzubieten.

© Südhessen Morgen, Freitag, 02.08.2019